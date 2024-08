Max Verstappen weet naar eigen zeggen dat hij aankomende zondag niet zomaar even de Grand Prix van Zandvoort voor de vierde keer op rij zal gaan winnen. De Red Bull Racing-coureur hoopt op Nederlandse bodem dan ook vooral meer te kunnen leren over zijn RB20.

De Grand Prix van Zandvoort trapt dit weekend de tweede seizoenshelft van het wereldkampioenschap Formule 1 af, en alle ogen zijn gericht op Max Verstappen en Red Bull Racing. Niet alleen omdat de Dutch Grand Prix het decor vormt voor de thuisrace van de drievoudig wereldkampioen, maar ook omdat de Oostenrijkse formatie de weken voor de zomerstop, zich regelmatig achter McLaren en meer dan eens ook Mercedes moest scharen. Verstappen en Red Bull Racing gaan in beide kampioenschappen nog aan kop, maar het moge inmiddels duidelijk zijn dat huidige seizoen geen herhaling zal worden van het machtsvertoon dat zowel team als coureur in 2023 tentoon wisten te stellen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen is realistisch in Zandvoort

Verstappen legde de afgelopen drie jaar beslag op pole position in Zandvoort en reed vanaf daar even vaak naar de overwinning. Een kunstje dat dit weekend niet eenvoudig te herhalen zal zijn, zo erkent de 26-jarige coureur: "Het lijkt erop dat ook hier veel teams in staat zijn een race te winnen", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Ik ga absoluut niet dit weekend in met het idee dat we de race wel even winnen. Ik wil een foutloos weekend hebben, de auto wat beter begrijpen en ervan leren. We hebben in de zomerstop veel geanalyseerd en proberen sommige dingen wat anders of beter te doen. Gedurende het weekend zullen we erachter komen hoe dat gaat."

Dan verdien je het niet om te winnen

Verslagen worden in Zandvoort is - omdat het zijn thuisrace is - volgens Verstappen niet per se pijnlijker dan op een ander circuit geklopt worden: "Je moet realistisch zijn", vertelt hij. "Als je de race kan winnen, ga je er natuurlijk voor. Als je die kans niet hebt, dan is het heel simpel. Dan verdien je het niet om te winnen. We moeten afwachten en kijken waar we staan gedurende het weekend. Afgelopen jaar was ik een stuk zekerder van dat we een grote kans hadden om de race te winnen. Dit seizoen is veel competitiever. Vanaf onze kant proberen we nog steeds te verbeteren en een betere balans in de auto te vinden. Hopelijk kunnen we daar hier mee beginnen."

