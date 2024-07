Hamilton wint door diskwalificatie Russell, Marko lijkt klaar met Pérez na GP België | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop in de Formule 1 begonnen met het vallen van de vlag in België. George Russell kwam weliswaar als eerste over de streep, maar werd uiteindelijk gediskwalificeerd. Max Verstappen kwam als vijfde over de streep, maar schuift door de diskwalificatie door naar P4. Sergio Pérez die startte als tweede, maar viel uiteindelijk naar P7 terug en dr. Helmut Marko is daar zwaar teleurgesteld over. Dit is de GPFans Recap van zondag 28 juli.

FIA diskwalificeert George Russell voor Grand Prix van België

George Russell (26) is definitief gediskwalificeerd voor de F1 Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. De Mercedes-coureur wist de race in de Belgische Ardennen aanvankelijk te winnen, maar na afloop bleek uit een test van de FIA dat de auto van Russell niet aan het minimumgewicht voldeed. De stewards konden niets anders dan de Brit uit de uitslag te verwijderen. De uitleg van de FIA lezen? Klik hier!

Russell verliest zege door diskwalificatie: 'Trots dat ik als eerste over de streep kwam'

Voor George Russell is de zondag in Spa-Francorchamps geëindigd in mineur. Zo wist de 26-jarige Mercedes-coureur als eerste over de streep te komen, maar was zijn wagen te licht bij het weegmomentje. Het resultaat is een diskwalificatie en hoewel Russell teleurgesteld is, is hij tegelijkertijd optimistisch dat er wel meer kansen zullen volgen. De reactie van George Russell lezen? Klik hier! De Grand Prix van België onverhoopt gemist? Lees hier de samenvatting terug!

Wolff biedt excuses aan bij Russell voor diskwalificatie: "Duidelijk een fout gemaakt"

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet na de diskwalificatie van George Russell, die op zondag de Grand Prix van België wist te winnen, erkennen dat het team duidelijke fouten heeft gemaakt. De W15 van de 26-jarige coureur werd namelijk bij het weegmomentje te licht bevonden. De uitleg van de teambaas van Mercedes lezen? Klik hier!

Pérez baalt van Red Bull en media: "Laatste keer dat ik dit ga zeggen"

Sergio Pérez was na afloop van de F1 Grand Prix van België, die hij op P8 afsloot, kritisch op Red Bull Racing en de strategie die het team gebruikte tijdens de race. Ook reageerde hij geïrriteerd op vragen over zijn toekomst als teamgenoot van Max Verstappen. "Ik denk dat er te veel gaande is in het team, veel dingen waar we ons op moeten richten en we kunnen geen energie verspillen met al deze speculaties eromheen", opent Pérez bij onder andere GPFans. De hele reactie lezen? Klik hier!

Marko lijkt klaar met Pérez na GP België: "Hij stortte volledig in"

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat Sergio Pérez het team teleurgesteld heeft met zijn race tijdens de Grand Prix van België. De Oostenrijker was tevens verrast over het feit dat inhalen niet makkelijk was. Marko stelde voor de race nog dat hij geen Mercedes op het podium zag eindigen in België. In gesprek met formel1.de zegt Marko dat hij er zelf duidelijk geen verstand van heeft. De reactie van Helmut Marko lezen? Klik hier!

Stiekem gefilmde beelden Ricciardo en Horner op Spa gaan viraal op social media

Daniel Ricciardo (35) heeft na afloop van de Belgische Grand Prix een ontmoeting gehad met Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Visa Cash App RB-chef Laurent Mekies. Het drietal werd gefilmd in de paddock van Spa-Francorchamps - en hoewel er geen microfoon was om het gesprek op te vangen, is de reactie van Ricciardo bij het verlaten van de meeting veelzeggend. De beelden bekijken? Klik hier!

