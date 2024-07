Max Verstappen was gedurende de Grand Prix van Hongarije totaal niet te spreken over wat er allemaal gebeurde binnen het team en op de boardradio. Na afloop van de race, waarin hij al vijfde over de streep kwam, lijkt de wereldkampioen nog altijd niet helemaal afgekoeld te zijn.

In de race zag hij tijdens de start nog heel even zijn kansen schoon, maar moest hij zijn plek teruggeven aan Lando Norris, iets waar de wereldkampioen al niet over te spreken was. Even later in de race was het niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Gianpiero Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo liet hij in duidelijke taal weten. Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde op de boardradio:

Tactiek gefaald

Na afloop van de teleurstellende race verschijnt hij voor de camera van Viaplay en lijkt hij nog altijd niet helemaal afgekoeld: "Het is een hele slechte wedstrijd. Alles ging fout en was slecht. We weten dat het lastig is om hier in te halen, maar dat heb ik alleen maar moeten doen. Proberen te vechten, daar heb ik zoveel tijd mee verloren ook. Dat je de eerste keer een undercut hebt, dat is niet goed. Maar oké, dat gebeurt. De tweede keer kom ik er weer achter vast te zitten, dan kom je er gewoon niet voorbij en laten ze me weer buiten. Ik snap er gewoon helemaal niks van eigenlijk. Het is gewoon heel slecht."

Lambiase

Vervolgens heeft hij het over de ruzietjes met Lambiase op de boardradio: Er werd totaal niet op gereageerd. Ja, want ik kreeg gewoon dom commentaar terug op de radio. In plaats van dat ze gewoon met mij proberen te praten en misschien toegeven dat het niet ideaal was om mij rustiger te maken, gaan ze er tegenin. Dat was voor mij al helemaal de druppel. Ik denk dat dit vandaag niet goed was", zo laat hij duidelijk weten over de gesprekken met zijn engineer op de radio.

Hamilton-crash

In de slotfase van de race beleefde de gefrustreerde Verstappen ook nog een moment met niemand minder dan Lewis Hamilton. Ook daar blikt de drievoudig wereldkampioen nog even kort op terug: "Hij bleef mij knijpen. Ik ging natuurlijk voor de inhaalacite. Ik remde redelijk laat, maar je weet natuurlijk dat je hier niet belachelijk laat kan remmen. Ik zette hem aan de binnenkant ernaast en hij bleef naar rechts knijpen. Als je uit aan het remmen bent, kan je niet blijven sturen. Vandaar dat ik blokkeerde."

