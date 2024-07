Het is alweer even geleden dat we hebben mogen genieten van de kunsten van Kimi Räikkönen, maar toch blijven veel Formule 1-fans de markante Fin missen op de grid. Max Verstappen krijgt de vraag of hij zijn voormalig rivaal, waarmee hij meerdere verhitte gevechten had op de baan, ook mist.

Door de jaren heen heeft de Formule 1 natuurlijk talloze iconen voortgebracht, maar weinigen zijn zo kenmerkend en mysterieus als Kimi Räikkönen, de Iceman uit Finland. Met zijn ijskoude uitstraling op en naast de baan heeft hij de harten van vele racefans veroverd. Hoewel een glimlach vaak kostbaar is bij de man uit Espoo, hebben we vaak smakelijk om hem kunnen lachen en beschikt hij over een goede dosis humor, zij het niet altijd zo bedoeld. Daarnaast kon hij natuurlijk ook geniaal racen.

Räikkönen missen?

Inmiddels heeft hij zijn helm sinds 2021 alweer aan de wilgen gehangen en kunnen we niet meer genieten van de voormalig Ferrari-coureur. Räikkönen wordt nog altijd door veel fans op de grid gemist en tijdens de persconferentie na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije - waar Verstappen de derde tijd noteerde - krijgt de drievoudig wereldkampioen plotseling de vraag of hij zijn voormalig concurrent mist in de sport: "Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is of hij het mist. Ik denk niet dat hij dat doet, dus wat boeit het?", zo reageert de Nederlander op de vraag van de Finse journalist.

Kartbaan

Verstappen vervolgt: "Ik mag Kimi. Hij is een geweldige gast, maar ik ben ook blij voor hem nu hij druk is om met zijn zoon te korten. Hij probeert een nieuwe Räikkönen groot te brengen", zo stelt Verstappen die natuurlijk zelf dat traject als geen ander kent. "Het is geweldig. Hij heeft zijn carrière in de Formule 1 gehad. Nu is het tijd voor de jongere generatie. Tijd om met zijn familie te zijn en tijd om meer tijd op de kartbaan door te brengen. Ik denk dat hij het prima naar zijn zin heeft, we hoeven ons geen zorgen om hem te maken."

