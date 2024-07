Brad Pitt en Lewis Hamilton werken al enige tijd aan een Formule 1-film die volgend jaar zomer in de bioscopen te zien moet zijn. Afgelopen week kwam de eerste officiële teaser uit van de film en daarin is onder meer ook Max Verstappen te zien. In het shot poseert de Red Bull Racing-coureur naast Pitt en zijn collega-acteur Damson Idris, die de rol van Joshua Pearce vertolkt.

F1, zoals de film officieel gaat heten, is in handen van productiemaatschappij Apple Original Films en regisseur Joseph Kosinski, die ook verantwoordelijk was voor onder andere Top Gun: Maverick. Brad Pitt is de absolute blikvanger in de film en hij wordt bijgestaan door onder andere Damson Idris, Javier Bardem en Simone Ashley. De film gaat over een voormalige coureur die zijn comeback maakt in de Formule 1 bij het team van APXGP. Veel van de beelden voor deze film zijn geschoten tijdens officiële raceweekenden van de Formule 1, waaronder kortgeleden op het circuit van Silverstone, waar Pitt wederom aanwezig was met het fictieve team van APXGP.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen te zien in teaser F1-film Brad Pitt

Enkele dagen geleden werd de officiële teaser gelanceerd voor de film, die op 26 juni 2025 het levenslicht moet gaan zien. Een teaser is eigenlijk een voorproefje op of een uitgeklede versie van de trailer van een speelfilm. In de teaser is goed te zien hoe de beelden van de officiële F1-weekenden zijn gebruikt om tot een fictief verhaal te komen. Ook Verstappen is te zien in de teaser, al zij het maar kort. Op onderstaande beelden is Verstappen op ongeveer 50 seconden te zien naast Idris en Pitt op de grid. Ook voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner komt voorbij in de teaser, die je hieronder kunt bekijken.

Gerelateerd