Dit weekend staat in het teken van het twaalfde raceweekend van het seizoen 2024, met als climax de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag. Eerst wordt er op zaterdag nog gekwalificeerd. Hoe laat begint deze kwalificatie?

De Grand Prix van Groot-Brittannië is onderdeel van een triple header, die na dit weekend voorbij is. Het is het derde raceweekend van de vijf die de coureurs in zes weken afwerken. Eind juli volgt er vervolgens tot eind augustus een zomerstop, waarna de coureurs in Zandvoort verder gaan met de tweede seizoenshelft. Tot nu toe wonnen Max Verstappen en George Russell de races van deze triple header. Verstappen zal hopen dit weekend voor de derde keer op Silverstone te winnen.

De vrijdag in Silverstone

De vrijdag in Silverstone bleek een dag te zijn waarin er constant dreiging was voor regen, maar het uiteindelijk tijdens de eerste en tweede vrije training droog bleef. Het was pas vijf minuten voor het einde van VT2 dat het begon te regenen. Norris sloot zowel VT1 als VT2 op P1 af. Tijdens VT1 deed hij dit voor Lance Stroll en Oscar Piastri, tijdens VT2 voor Piastri en Sergio Pérez. Verstappen werd vierde en zevende en liet achteraf net zoals Helmut Marko merken dat hij niet tevreden was met de auto van Red Bull.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 GP van Groot-Brittannië?

Voordat de coureurs zaterdag mogen gaan kwalificeren, gaan de coureurs eerst om 12:30 uur nog een vrije training afwerken. Het is de derde vrije training, waarin voor het laatst veranderingen doorgevoerd kunnen worden voordat de kwalificatie begint. Deze kwalificatie, de twaalfde van het seizoen, zal om 16:00 uur beginnen. Ongeveer een uur later weten we wie pole position heeft gepakt.

