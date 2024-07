Max Verstappen kijkt uit naar het raceweekend in Silverstone. De Nederlander vertelt dat de problemen die het team kende in Oostenrijk zijn geanalyseerd, en dat het een bijzonder raceweekend in Groot-Brittannië belooft te worden.

De Formule 1 strijkt aankomend weekend neer in Groot-Brittannië, waar op Silverstone het derde deel van een intensief Europees drieluik wordt verreden. Het is tevens voor veel teams een thuisrace, omdat het gros van het veld de fabriek op Engelse grond heeft staan. Zo ook Red Bull Racing. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez voert weliswaar campagne onder de Oostenrijkse vlag, maar de thuisbasis is gelegen in Milton Keynes, op een steenworp afstand van het Formule 1-circuit. Max Verstappen kijkt dan ook uit naar "opnieuw" een thuisrace voor het team, zo vertelt hij in zijn vooruitblik.

Fouten in Oostenrijk

"Het is opnieuw een thuisrace voor het team, dus we willen iedereen in de fabriek trots maken dit weekend", aldus Verstappen. "Oostenrijk eindigde niet met het resultaat waar we op hadden gehoopt, en er waren veel dingen die ikzelf en het team kunnen analyseren en proberen te verbeteren. Er werden wat fouten gemaakt tijdens de race die ons duur zijn komen te staan, maar we moeten vooral naar de goede momenten kijken die we hebben gehad tijdens het weekend, waaronder het winnen van de sprintrace en het twee keer pakken van pole position."

Red Bull verschijnt in Silverstone met een speciale livery op het circuit

Feestje voor Red Bull Racing

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "We analyseren niet alleen wat we fout hebben gedaan, maar ook wat er goed ging. Het is de laatste race van een hele drukke triple header, dus we willen vechtend voor de dag komen in Silverstone. Het wordt een speciale race, met onze nieuwe aangepaste livery voor de auto. We willen sterker terugkomen en we zijn klaar voor het weekend in Silverstone, helemaal omdat het het twintigste jaar is van het team, wat betekent dat het een feestje voor ons is."

