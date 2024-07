Norris doet onthulling over clash met Verstappen, nieuwe Williams-coureur voor Britse GP | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Oostenrijk was een waar spektakel. De race eindigde in tranen voor Lando Norris en Max Verstappen, en volgens de McLaren-coureur had dat niet alleen gevolgen voor zijn wedstrijd op de Red Bull Ring, maar ook voor de aankomende Grand Prix op het Britse Silverstone. In het middenveld was Nico Hülkenberg verwikkeld in een strijd met Sergio Pérez. De Haas-coureur verklaarde waarom hij de Red Bull er expres langsliet in de laatste ronde. De Mexicaan legde uit waarom hij zich überhaupt in het middenveld bevond. Het bleek aan een flinke partij schade te liggen. Verder lukte het klimaatactivisten bijna om het evenement in Oostenrijk te verstoren, zal Logan Sargeant voor een vrije training vervangen worden en zou Lewis Hamilton plannen hebben om een MotoGP-team over te nemen.

Hülkenberg liet Pérez er expres voorbij in laatste ronde

Het team van Haas heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, door beide auto's in de punten te laten finishen. Nico Hülkenberg was lange tijd in gevecht met Sergio Pérez en onthult dat hij de Mexicaan in de laatste ronde er expres voorbij liet, om 'Checo' vervolgens met de DRS weer in te halen. "Het was kantje boord. Ik was echt hard aan het pushen om Checo achter me te houden, maar de laatste twee ronden waren mijn banden er echt helemaal klaar mee. Ik verloor de auto bijna helemaal bij het uitkomen van bocht tien, ik ging een beetje door grind en kreeg toen een grote 'tank-slapper'. In [bocht] drie liet ik hem ervoor komen, zodat ik DRS kreeg voor het volgende rechte stuk, waardoor ik natuurlijk weer aan de leiding kwam," legde hij uit bij F1 TV. Lees hier het hele artikel over Nico Hülkenberg en Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Klimaatactivisten hadden bijna Grand Prix van Oostenrijk verstoord

Christopher Drexler, de gouverneur van Stiermarken, onthult bij Kronen Zeitung dat de Grand Prix van Oostenrijk bijna werd verstoord door klimaatactivisten, maar dat deze op tijd in de kraag zijn gevat. Vlak voordat de Formule 3-hoofdrace op zondag plaatsvond, slaagden enkele demonstranten erin om de barrières rondom de baan te doorbreken. Enkele activisten stonden al in de grindbak en naar verluidt was het de bedoeling dat ze zichzelf aan de baan gingen vastketenen. Een woordvoerder van de politie vertelt: "Twee van hen bereikten de grindbak bij bocht 3 voordat ze werden tegengehouden door het beveiligingspersoneel van de organisator. Ze kwamen blijkbaar via het westelijke, beboste deel het circuit op." De gouverneur van Stiermarken veroordeelt de actie: "Voor mij zijn deze mensen geen activisten, ze zijn gevaarlijk." Lees hier het hele artikel over de klimaatactivisten op de Red Bull Ring.

Pérez wijst naar schade aan sidepod voor slecht resultaat: 'Dat verklaart een hoop'

Voor Sergio Pérez moet de gifbeker helemaal leeg. De Mexicaan mocht zondagmiddag in Oostenrijk de race aanvangen vanaf P8, maar kwam in het gedrang in de eerste bocht en liep direct flinke schade op en zag daardoor een goed resultaat in het water vallen. "Ik wist niet zeker of het door Charles kwam of door Piastri in bocht 1. Ik liep daar flink wat schade op. Het werd erg moeilijk om vanaf dat moment door te racen. Ik gleed namelijk gewoon de hele tijd weg", zo onthulde de Mexicaan bij Viaplay. Tijdens de race wist Pérez nog niet dat hij zoveel schade had. "Het was echt een grap, hoe langzaam we waren vandaag. Maar als ik naar de sidepod kijk, dan verklaart dat een heleboel." Lees hier het hele artikel over de schade bij Sergio Pérez.

'Hamilton in gesprek met Ducati MotoGP-renstal om team mogelijk over te kopen'

Lewis Hamilton groot fan van de MotoGP. Hij is een zevenvoudig wereldkampioen op vier wielen in de Formule 1, maar eigenlijk wilde hij ook op twee wielen racen. Dat mocht echter niet. "Toen ik jonger was, wilde ik met motoren racen, niet met auto’s, maar mijn vader wilde dat absoluut niet. Hij zei dat ze te gevaarlijk waren!", vertelde Hamilton ooit in een interview met IWC Watches. The Race kan onthullen dat Hamilton plannen heeft om Gresini Racing over te kopen, een team dat met de Ducati uitkomt in de MotoGP. Iemand uit de kring van de Mercedes-coureur was naar verluidt afgelopen zondag aanwezig op het TT Circuit Assen. Lees hier het hele artikel over de MotoGP-plannen van Lewis Hamilton.

Norris doet opmerkelijke onthulling: 'Verstappen benadeelt mij ook voor Silverstone'

Lando Norris kreeg het gisteren aan de stok met Max Verstappen in de strijd voor de overwinning tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Het resulteerde uiteindelijk in een botsing, waarna Norris uitviel en nul punten scoorde. Na afloop was hij duidelijk not amused over het rijgedrag van Verstappen. De Brit is van mening dat de regerend wereldkampioen niet alleen zijn race in Oostenrijk heeft verpest, maar hem ook benadeeld heeft voor Silverstone aankomend weekend. "Hij verpestte mijn race en vernielde ook mijn auto", zo vertelde hij na afloop bij de pers. Volgens Norris heeft de Nederlander precies datgene beschadigd, waarmee McLaren de laatste weken juist stappen heeft kunnen maken. "Het waren de beste onderdelen van de auto, en die zijn nu voor de prullenbak." Lees hier het hele artikel over de gevolgen van de clash tussen Lando Norris en Max Verstappen.

Williams schuift Colapinto naar voren voor VT1 in Silverstone

Het team van Williams zal Logan Sargeant tijdens de eerste vrije training in Silverstone langs de kant houden, want Formule 2-racewinnaar Franco Colapinto krijgt zijn eerste kilometers in de FW46 van de Amerikaan. Voor Colapinto is het een heugelijke gebeurtenis, zo vertelt hij: "Ik heb zoveel emoties. Ik ben ontzettend blij en het is een heel belangrijk moment in mijn leven en mijn carrière. Ik zal zo goed mogelijk voorbereid zijn; Ik ga veel ronden rijden in de simulator en de details bestuderen die nodig zijn om de auto van dit jaar te besturen." De Argentijn heeft al eerder in een Formule 1-wagen gereden en dat gebeurde tijdens de Young Drivers Test in Abu Dhabi. Lees hier het hele artikel over de nieuwe coureur van Williams voor de Britse Grand Prix.

