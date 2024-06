De afgelopen dagen staat het Formule 1-team van Red Bull Racing plotseling weer in brand na een relletje tussen Jos Verstappen en Christian Horner. De heren aan tafel in het Race Café zijn vol onbegrip over de dingen die allemaal plaatsvinden achter de schermen van het topteam en opteren voor zo snel mogelijke rust binnen het team.

De Grand Prix van Oostenrijk is op dit moment in volle gang, maar naast de actie op de baan gaat het eigenlijk maar over één ding: het gedoe tussen Verstappen senior en teambaas Horner. Aan het begin van dit weekend zocht Verstappen de media op om zijn ongenoegen te laten blijken over Horner. De nieuwe ruzie, nadat het tweetal eerder dit jaar al fel in de clinch lag, gaat over de Legends Parade in Oostenrijk, waar Jos in de RB8 uit 2012 zou gaan rijden op vraag van het circuit zelf. Volgens Verstappen heeft Horner daar achter de schermen echter een stokje voor proberen te steken, waardoor hij besloot om niet meer deel te nemen. Daarna zocht hij de media op om zijn verhaalt te doen.

Niet goed

"Er zouden opnames, ook met een drone, van gemaakt worden. Maar Horner wilde dat ik niet gefilmd zou worden. Hoe kinderachtig kun je zijn?", zo foeterde Jos tegenover onder meer Formule1.nl, die vervolgens stelde "helemaal klaar" te zijn met de Britse teambaas. "Ik ben helemaal klaar met hem", zo vervolgde Jos zijn relaas. “Het lijkt wel een kleuterschool." De heren aan tafel van het Race Café sluiten zich aan bij hun landgenoot: "Kinderachtig. Bekijk het dan maar. Dit is toch raar? Die twee, ze liggen elkaar niet", merkt Robert Doornbos op. "Een beetje geouwehoer is het tussen die twee, dit is niet goed. Het blijft ook maar doorgaan. Het helpt ook niet mee aan Max zijn prestaties. Waar zijn we mee bezig joh?", vraagt Renger van de Zande zich vervolgens af.

Stress in de pitbox

Door de vete tussen Verstappen senior en Horner gaat het vanzelfsprekend over de persoon die precies tussen het tweetal inzit: Max Verstappen. Inmiddels wordt de drievoudig wereldkampioen weer veelvuldig met het team van Mercedes in verband gebracht, al laat hij zich volgens Jack Plooij niet afleiding door alle problemen: "Die heeft er helemaal geen last van, dat vind ik zo knap." Toch is Van der Zande er niet gerust op en denkt hij dat het vroeg of laat voor problemen gaat zorgen, ook op de baan: "Iedereen weet het, iedereen voelt het. Uiteindelijk is het ook onhandig dat Jos in zo'n pitbox zit. Iedereen weet dat er stress tussen die twee is. Laat het lekker gaan, het is een demo, man. Het lijkt erop dat Jos het tegen iedereen vertelt", besluit hij.

