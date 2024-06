Max Verstappen houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met de concurrentie, omdat het geen zin heeft om na te denken over welke verbeteringen bijvoorbeeld Mercedes of McLaren door zouden kunnen voeren. In plaats daarvan focust de Red Bull Racing-coureur zich op zijn eigen pakket.

Na tien races gaat Max Verstappen met 219 punten aan de leiding in het wereldkampioenschap Formule 1. De voorsprong op nummer twee Lando Norris bedraagt 69 punten, en dus heeft de Limburger goede papieren om zijn vierde wereldtitel op rij uit het vuur te slepen. De concurrentie oogt momenteel echter sterker dan de afgelopen twee seizoenen. Met name McLaren heeft zich de afgelopen weken opgeworpen tot serieuze uitdager, maar ook Mercedes doet met vlagen mee om de eerste posities.

Artikel gaat verder onder video

Driestrijd in de Formule 1

In Spanje was het afgelopen zondag opnieuw een gevecht tussen Verstappen en Lando Norris in de McLaren. De Britse formatie leek over de betere auto te beschikken, iets wat ook Norris zelf na afloop op liet tekenen. De 24-jarige coureur kende echter geen hele sterke start, en naar eigen zeggen heeft hij daar uiteindelijk de overwinning weggegeven. De fans kunnen momenteel in ieder geval genieten van een indrukwekkend gevecht tussen twee zeer goede coureurs, en wellicht dat zich daar binnenkort nog een derde partij bijvoegt. Ook Mercedes lijkt namelijk grote stappen te zetten.

Eigen pakket optimaliseren

Als Verstappen de vraag krijgt of hij denkt in hoeverre Lewis Hamilton nog een uitdaging kan gaan vormen dit seizoen, klinkt het: "Het heeft er allemaal mee te maken wat voor updates de teams op hun auto's zullen zetten. Ik kan niet zien wat zij op dit moment aan het doen zijn. Het enige waar ik controle op kan uitoefenen is op wat wij binnen ons team gaan brengen. Daar ben ik gefocust op. Natuurlijk kan je nadenken over potentiële verbeteringen voor andere teams, maar dat is verspilling van energie. Ik ben heel druk met proberen mijn pakket te optimaliseren en proberen het beter te maken, ik voer veel gesprekken met mijn engineers en we proberen oplossingen te vinden om bovenaan te blijven staan."

Gerelateerd