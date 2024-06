Lewis Hamilton heeft zich kritisch uitgelaten over de hoge ticketprijzen voor het Formule 1-weekend in Groot-Brittannië. Circuitdirecteur Stuart Pringle wees recent naar de dominantie van Max Verstappen als reden voor de teruglopende bezoekersaantallen, iets wat er bij allebei de wereldkampioenen niet ingaat.

De Grand Prix van Groot-Brittannië is steevast een van de best bezochte races van het Formule 1-seizoen, en dat is verre van gek. De Formule 1 heeft een gigantische fanbase in het Verenigd Koninkrijk, en ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton houdt er op eigen boden een enorme achterban op na. Daarnaast is Silverstone een uniek circuit met veel autosporthistorie, en is er voor de bezoekers van alles te doen op en rondom het evenemententerrein. Ondanks dat alles, heeft de organisatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië de afgelopen edities teruglopende bezoekersaantallen moeten constateren.

Circuitbaas Silverstone wijst naar Verstappen

Circuitbaas Stuart Pringle gaf recent een opvallende reden voor de tegenvallende kaartverkoop. De Brit wees Max Verstappen als schuldige aan: "Als er een grote kans is dat dezelfde coureur steeds wint, en als het gevaar uit de sport wordt gehaald, dan haalt dat de scherpe kantjes eraf," vertelde hij in gesprek met Autosport.com. "Vorig jaar was het erg repetitief in de zin van dat één team domineerde, en dit seizoen ging het op dezelfde manier van start. Dingen veranderen nu misschien en ik erken dat we een aantal jaren hebben gehad waarin een Britse coureur het kampioenschap domineerde, en dat vonden we als Britse promotor niet zo erg. Maar het is zeker een stuk moeilijker geworden nu Red Bull domineert."

Verstappen reageert op verwijt

Verstappen werd op de mediadag in aanloop naar de Grand Prix van Spanje geconfronteerd met de beschuldigende vinger van Pringle, maar de drievoudig wereldkampioen was niet onder de indruk: "Ik denk niet dat het mijn fout is," begon de Limburger tegenover de aanwezige media. "Dit huidige Formule 1-seizoen is juist heel spannend, de laatste tijd strijden meerdere teams om overwinningen. Als een promotor dan de stoeltjes niet allemaal kan vullen en dat vervolgens dan iemand anders verwijt, is het beter dat ze eerst naar zichzelf kijken om te zien wat ze fout doen. Op andere plaatsen lukt het ze volgens mij namelijk vrij makkelijk om de tribunes vol te krijgen."

Kritiek vanuit Formule 1-fans op uitspraken Pringle

Ook lieten de Britse fans zelf via social media massaal weten dat Pringle behoorlijk de plank mis sloeg met zijn uitspraken. Niet de dominantie van Verstappen, maar de torenhoge prijzen voor kaartjes voor het circuit zijn de reden dat steeds meer mensen de Britse Grand Prix thuis kijken: Zo schreef iemand op X schreef sarcastisch: "Ja, natuurlijk ligt het aan Red Bull, en totaal niet aan de ticketprijzen die betekenen dat je je organen moet verkopen om naar een race te kunnen." Formule 1-fotograaf Jamey Price legde op hetzelfde platform uit: "Dat is het hele economische principe van vraag en aanbod. Dat is echt, dat is niet verzonnen. En het gaat dus niet om 'Red Bull-dominantie'. We hebben eindelijk geweldige races in F1, maar er zijn er gewoonweg te veel van."

Hamilton spreekt onvrede over hoge ticketprijzen uit

De kritiek vanuit fans is niet uit de lucht gegrepen. Een snelle rekensom laat zien dat een bezoekje aan bijvoorbeeld de Grand Prix van Oostenrijk, inclusief vlucht en verblijf, lager uitvalt dan alleen een toegangsticket voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. En dat zit ook thuisheld Hamilton niet lekker: "Het is een fantastisch evenement. Als je het grotere plaatje bekijkt, is het hele evenement... Alle ruimte wordt gebruikt. Er komen ontzettend veel fans die daar een fantastisch weekend hebben", begint hij op positieve noot tegenover de aanwezige media in Spanje.

De aanstaande Ferrari-coureur vervolgt: "Het enige puntje van kritiek wat ik zou hebben, is dat we de ticketprijzen in de gaten moeten houden. De prijs voor kaartjes blijft stijgen en met de kosten van levensonderhoud tegenwoordig, denk ik dat het te hoog ligt. Ik bekijk het vanuit het perspectief van een fan die met zijn familie komt. Het is ontzettend duur, dus er moet gekeken worden naar manieren om het toegankelijker voor mensen te maken. De sport zal het niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar ik bekijk het vanuit het perspectief van de fans en hun families."

