In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat George Russell zijn plek op het podium zou behouden ondanks een onderzoek van de FIA, maar dat Sergio Pérez wel werd bestraft door het autosportorgaan. Verder was Max Verstappen niet zo blij met het volgende matige weekend van zijn teamgenoot, deelde Olav Mol zijn mening over de zege van Verstappen en een mogelijke overstap van Carlos Sainz naar Williams en was ook Christian Horner niet te spreken over het weekend van Pérez. Dit is de GPFans Recap van 10 juni.

Russell mag podium behouden, maar FIA deelt boetes uit aan Red Bull en gridstraf aan Pérez

De F1 Grand Prix van Canada was een chaotische race, waardoor de stewards van de FIA ook na de race nog veel werk aan de winkel hadden. Vier coureurs, George Russell, Oscar Piastri, Sergio Pérez en Yuki Tsunoda, kregen een onderzoek aan hun broek. De stewards hebben na lang vergaderen besloten wat de uitkomsten zijn van deze onderzoeken, waarbij een paar behoorlijke straffen zitten. Meer lezen over de uitgedeelde straffen en waarschuwingen na de F1 GP van Canada? Klik hier!

Verstappen deelt sneer uit aan gecrashte ploegmaat Pérez: 'McLaren kan met twee auto's vechten'

De Grand Prix van Canada werd afgelopen weekend voor het derde seizoen op rij gewonen door Max Verstappen. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez had een slecht weekend en crashte, tot ongenoegen van de kampioenschapsleider, tijdens de race. Verstappen maakt duidelijk dat hij beide bolides van de energiedrankfabrikant vooraan het veld wil zien. Meer lezen over wat Verstappen over zijn teamgenoot te zeggen heeft? Klik hier!

Mol: 'Als Sainz voor Williams tekent, dan denk ik dat Newey daarheen gaat'

Williams-teambaas James Vowles gaf afgelopen weekend duidelijk aan dat het team geïnteresseerd is in Carlos Sainz, maar dat de bal bij de Spanjaard ligt. Sainz kan namelijk op interesse rekenen van veel teams. Jack Plooij onthult in het Race Café dat er zelfs een voorcontract tussen beide partijen is getekend en Olav Mol verwacht daarom dat Adrian Newey zal aansluiten bij Williams. Meer lezen over Newey en Sainz en wat Mol te zeggen heeft over hun potentiële move naar Williams? Klik hier!

Internationale media over spectaculaire zege Verstappen in Canada: "Leek ver weg"

De internationale media waren het erover eens dat de F1 Grand Prix van Canada de meest vermakelijke race van het seizoen 2024 was. Max Verstappen won die race, maar volgens de media was dit niet alleen maar vanwege zijn kwaliteiten. Meer lezen over wat de media te zeggen hadden over de F1 Grand Prix van Canada en de zege van Verstappen? Klik hier!

Horner niet te spreken over dramatische Pérez: "Het was een verschrikkelijk weekend"

Sergio Pérez kende afgelopen weekend op het Circuit Gilles Villeneuve net zoals in Monaco een frustrerend weekend. Teambaas Christian Horner was net zoals Max Verstappen niet zo blij met de prestaties van de Mexicaanse coureur en spreekt uit dat hij rekent op verbetering in Barcelona, de volgende race op de kalender. Meer lezen over wat Horner te zeggen had over het weekend van Pérez in Canada? Klik hier!

Plooij, Doornbos en Olav Mol genoten van Verstappen: "Dit is zó bizar goed wat hij doet"

Red Bull had tijdens de Grand Prix van Canada niet per se de beste auto, zelfs niet in handen van Max Verstappen. De Nederlander kon desondanks de race wel winnen, voor het derde seizoen op rij. De heren van het Race Café zijn behoorlijk onder de indruk van de Nederlandse prestaties op het Circuit Gilles Villeneuve. Meer lezen over wat Mol en Doornbos te zeggen hebben over de zege van Verstappen in Canada? Klik hier!

