Max Verstappen heeft voor de derde achtereenvolgende keer in Montreal de F1 Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez crashte, tot ongenoegen van de kampioenschapsleider. Verstappen maakt duidelijk dat hij beide bolides van de energiedrankfabrikant vooraan het veld wil zien.

Verstappen ging tijdens de race op het Circuit Gilles Villeneuve het gevecht aan met Lando Norris en George Russell. Door de regen was het een enorme uitdaging om de auto op de natte baan te houden. Zelfs Verstappen ging de fout in met een uitstapje door het gras in de eerste bochtencombinatie. Mede dankzij een inhaalactie op Russell en een strategische miscalculatie van McLaren, waardoor Norris een ronde te lang achter de safety car bleef voor een pitstop, kwam Verstappen wel weer terug aan de leiding. De Limburger heeft met zijn zesde zege van 2024 zijn voorsprong in het kampioenschap kunnen uitbreiden. Charles Leclerc viel uit met een kapotte Ferrari-motor. Het gat tussen Leclerc en Norris is nog maar 7 punten. Ook Pérez kwam niet aan de finish. De Mexicaan kwam niet in de buurt van de punten en kwam vervolgens in de slotfase in de muur terecht.

Zeldzame ontwikkeling vooraan het veld

Tijdens de persconferentie na de Canadese Grand Prix werden Norris en Verstappen allebei gevraagd naar hoe McLaren presteert. De Britse renstal is in jaren niet zo sterk geweest als nu. Verstappen kon het niet laten om te antwoorden: "Ja, maar zij hebben twee auto's." Hij doelt op het feit dat Norris' teamgenoot Oscar Piastri mee kan doen om de kopposities, terwijl Pérez voor het tweede weekend op rij in Q1 werd geëlimineerd en in de race crashte. Norris voegde eraan toe: "Volgens mij gaat het tussen ons en Ferrari. We blijven pushen. Ik denk dat dat een van onze sterkste kanten is momenteel. We hebben twee coureurs bij McLaren die vooraan geen fouten maken en ieder weekend eigenlijk alles uit de auto kunnen halen. Het is zeldzaam dat er niet veel andere teams op de grid staan die dat hebben."

Binnenkort weer beide Red Bulls vooraan

Verstappen werd gevraagd om zijn opmerking toe te lichten. "Ik denk dat het kwaad gisteren [in de kwalificatie] al was geschied. Het is erg lastig in deze omstandigheden. Ik zag [Pérez] uitvallen met schade. Ik wist toen dat ik flink punten moest scoren natuurlijk, zodat de andere teams niet teveel in zouden lopen. Uiteindelijk, zolang je blijft winnen, sleep je 25 punten binnen, en ook al finishen anderen P2 en P3, dan verlies je niet teveel. Dit soort eenmalige dingen kan je je dan soms veroorloven. Maar uiteraard, het is logisch dat we altijd twee auto's vooraan willen hebben. Ik twijfel er ook niet over dat dat binnenkort weer zal veranderen. We moeten gewoon aan de auto werken, om eerlijk te zijn, zodat die wat makkelijker te besturen is en zodat je je een beetje comfortabeler kan voelen. En dan ben ik er zeker van dat beide auto's weer vooraan staan, zoals we aan het begin van het seizoen zagen," zo sloot de Nederlander af.

