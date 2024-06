De wedstrijdleiding van de FIA is druk bezig geweest in de nasleep van de F1 Grand Prix van Canada. Vier coureurs, George Russell, Oscar Piastri, Sergio Pérez en Yuki Tsunoda, kregen een onderzoek aan hun broek. De stewards hebben na lang vergaderen besloten wat de uitkomsten zijn.

Max Verstappen heeft zijn zesde race van het seizoen gewonnen door Lando Norris en George Russell te verslaan op het Circuit Gilles Villeneuve. Terwijl Norris uiteindelijk zeker was van zijn tweede plek - de McLaren-coureur werd eerst nog onderzocht voor het afsnijden van de eerste bocht en er voordeel uithalen - hing er nog een vraagteken boven de derde positie van Russell. In de slotfase was er namelijk contact tussen hem en Oscar Piastri in de laatste chicane. Ook Yuki Tsunoda en Sergio Pérez moesten zich melden bij de stewards - Tsunoda vanwege het te laat aankomen bij het nationale volkslied voor de start en Pérez vanwege het terugrijden naar de pits met een loshangende achtervleugel.

Russell hoeft beker niet in te leveren

Russell en Piastri werden onderzocht voor het mogelijk overtreden van Appendix L, hoofdstuk IV, artikel 2d van de International Sporting Code. De eerstgenoemde probeerde namelijk langs de buitenkant de McLaren in te halen, maar de twee raakten elkaar. Russell moest de chicane afsteken en verloor niet alleen wat tijd, maar ook een positie aan teamgenoot Lewis Hamilton. De stewards hebben er rekening mee gehouden dat het in die bocht lastig is om zij-aan-zij te gaan en dat de baan buiten de ideale lijn nat was. Ook vonden ze niet dat de één meer schuld had aan het contact dan de ander. Ze besloten om beide coureurs onbestraft te laten. Russell is zijn podium dus niet kwijt en Piastri blijft op de vijfde plek staan.

Straffen voor Red Bull-teams

VCARB heeft wel een straf gekregen en in de vorm van een boete. Tsunoda kwam te laat aan op de grid voor het nationale volkslied van Canada, een overtreding van artikel 19b van het sportief reglement. Het Red Bull-zusterteam legde uit dat het de Japanse coureur niet op tijd geïnformeerd had dat hij naar de grid moest. Omdat Tsunoda wel zo snel mogelijk was vertrokken, toen hij er eenmaal achter kwam dat hij te laat was, gaat de boete naar het team. De renstal uit Faenza moet €10.000 neerleggen voor het vergrijp. De stewards benadrukten dat ze het belangrijk vinden dat alle coureurs aanwezig zijn bij het volkslied als teken van respect voor het land dat de Grand Prix organiseert.

Een nog grotere boete en zelfs een gridstraf is bij Red Bull Racing belandt. Sergio Pérez reed met een loshangende achtervleugel terug naar de pits na een crash in bocht 6. Er belandden stukken carbon van de RB20 op de baan wat had kunnen resulteren in lekke banden. Pérez was geadviseerd door Red Bull om terug te komen naar de pits om een safety car-periode, terwijl Verstappen aan de leiding lag, te voorkomen, maar het besturen van de auto in een onveilige staat is een overtreding van artikel 34.14e van het sportief reglement en dus moest ook de Mexicaan zich melden bij de FIA. De stewards besloten om niet alleen een financiële penalty, maar ook een sportieve penalty uit te delen, vanwege het gevaar van het incident. Red Bull heeft een boete gekregen van €25.000. Pérez zal na de kwalificatie van de volgende race, de Grand Prix van Spanje, drie plaatsen achteruitgaan vanwege een gridstraf. Strafpunten op zijn superlicentie zijn niet uitgedeeld.

