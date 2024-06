Volgens Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, hebben Lando Norris en McLaren een grote kans op hun tweede zege van het seizoen laten liggen tijdens de Grand Prix van Canada. De race werd gewonnen door Max Verstappen.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal zegt Windsor dat Norris, maar ook McLaren, de zege op twee momenten uit handen heeft gegeven. “Dit was Lando Norris zijn race om te winnen. Dat is wat ik dacht. Ik dacht echt dat Lando zou winnen. Ik denk dat veel mensen dat ook dachten. De McLaren was zo goed, maar hij won niet. Max reed gewoon bij hem weg, dat is hoe het zit. Natuurlijk, het was geweldig hoe Verstappen reed, want ik denk niet dat dit een dag was waarop Red Bull even goed was als McLaren wat betreft de bestuurbaarheid van de auto, vooral op de kerbstones.”

Verstappen beslissend op belangrijkste moment

Windsor dacht dat McLaren bij de tweede hervatting van de race in een goede positie zat. De Brit zag Verstappen echter doen wat hij al zo vaak heeft gedaan: foutloos zijn op het beslissende moment. “Maar wat betreft de downforce, de tractie tegenover de topsnelheden. Het was heel moeilijk om te voorspellen dat Red Bull zou winnen. Lando zat in de DRS, waar McLaren heel erg goed was. Daardoor dacht ik dat ze zouden winnen. Maar wonderlijk deed Max in die laatste tien ronden wat hij zo vaak heeft gedaan onder druk. Hij won een tiende hier, een tiende daar. Hij zat absoluut op de limiet.”

Windsor zag banden in slotfase verschil maken voor Verstappen

Windsor zag dat, in tegenstelling tot Verstappen, de coureurs van McLaren het in de slotfase van de race lastig kregen op hun droge banden en een gat moesten laten. "Oscar Piastri kreeg redelijk vroeg in de laatste tien ronden last van slijtage op zijn achterband. Vervolgens kreeg Lando ook last van slijtage, waardoor hij moest afhaken. Max had in deze fase, in een auto die niet zo goed was als in andere races, geen problemen. Hij had gewoon geen problemen met zijn banden. En dat komt mogelijk doordat hij niet over de kerbstones reed, want hij was ongelofelijk zorgvuldig in de manier hoe hij reed. En dat is hoe hij heeft gewonnen. En hij won het door uit te lopen op Lando Norris."

