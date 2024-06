De vrijdag in Canada werd er voor Max Verstappen eentje om snel te vergeten. De Nederlander moest tijdens VT2 zijn wagen binnenzetten met elektrische problemen en een eerste korte reactie, waarin hij zelfs kijkt naar het restant van het jaar, vlak na afloop belooft voorlopig weinig goeds over de ernst van de situatie.

Het was tijdens VT2 plotseling schrikken geblazen voor Verstappen en het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur rapporteerde een brandlucht in zijn auto en de Red Bull-coureur dook meteen de pits in om zijn wagen te laten onderzoeken door het team. In latere beelden van de wereldkampioen zagen we inderdaad wat rook uit zijn RB20 komen. Het lint ging om de auto en direct werd er door de monteurs gekeken wat er aan de hand was bij de Nederlander. Vervolgens zagen we binnen de Red Bull-box dat er driftig gesleuteld werd aan de wagen van Verstappen, waarbij er zelfs even een slijptol eraan te pas kwam. Een opmerkelijk gezicht.

Naar binnen

Later bleek het uit berichtgeving van Red Bull Racing om problemen met de ERS te gaan en op basis van de beelden tijdens de tweede training leek er in ieder geval werk aan de winkel voor het team: "Helaas hebben we niet veel kunnen rijden”, laat Verstappen na de teleurstellende VT2 vanuit Canada tegenover Verstappen.com weten. ”Ze vroegen me binnen te komen vanwege elektrische problemen die ze op dit moment aan het onderzoeken zijn", voegt hij daar vervolgens nog aan toe.

Rest van het jaar

In eerste instantie een nuchtere reactie van de drievoudig wereldkampioen. Uit zijn woorden daarna lijkt het er echter toch op dat de Limburger zich toch wel wat meer zorgen maakt, zeker ook met het oog op het restant van het seizoen. In Canada lag er net een nieuwe krachtbron in de RB20 en dus zijn de problemen zorgwekkend: "Ik had graag meer gereden vandaag maar het belangrijkste is dat we erachter komen wat er met de auto aan de hand is en wat dit voor consequenties heeft voor dit weekend, en de rest van het jaar", zo klinkt het toch wel enigszins bezorgd.

