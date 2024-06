Charles Leclerc en Ferrari worden onderzocht door de FIA, amper een paar minuten nadat de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Canada was begonnen. Het gaat om een bizar incident.

Het betreft een overtreding van het bandenreglement. Leclerc begon de tweede vrije training op de intermediates, maar werd al snel weer naar binnen gehaald door het Italiaanse team om een pitstop te maken. Toen was het leed echter al geschied, want het lijkt erop dat de intermediates die Ferrari heeft gebruikt, niet gebruikt mochten worden tijdens de tweede vrije training.

FIA onderzoekt Ferrari en Leclerc

Het gaat om artikel 30.5 van het reglement van de FIA. "Tijdens een vrije training mogen intermediate en extreme wet banden alleen gebruikt worden nadat het circuit nat is verklaard door de wedstrijdleider." Dit was dus niet het geval aan het begin van de sessie, ondanks dat Leclerc op intermediates de baan op ging. Volgens de wedstrijdleiding was het droog genoeg voor droge banden, waardoor veel coureurs gewoon op softs of mediums naar buiten gingen. Leclerc was een uitzondering, en dit kan hem duur komen te staan. Wat de straf gaat zijn, is afwachten. Hij moet om 18:30 uur lokale tijd, wat 00:30 uur Nederlandse tijd is, bij de stewards komen.

Leclerc wordt onderzocht door de FIA vanwege het feit dat hij op de intermediates begon aan VT2 terwijl de baan niet nat was verklaard.#FIA #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/4z2IRYQhlg — GPFans NL (@GPFansNL) June 7, 2024

