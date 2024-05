VIDEO: Verstappen: 'Het was saai en ik moest pissen', Alpine F1 komt met consequenties

Het is Charles Leclerc gelukt om eindelijk zijn thuisrace te winnen. De Monegask moest er wel tactisch voor rijden in de slotfase, maar het is allemaal op zijn plaatsgevallen. De openingsfase van de wedstrijd was spectaculaire te noemen, waarbij er diverse crashes waren. Dit en meer zie je in onze nieuwste GPFans Race Day-video.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

