Max Verstappen domineerde de Grand Prix van China in de Formule 1 afgelopen zondag, maar in de slotfase was het toch nog even schrikken geblazen. Verstappen liet op de boordradio weten dat hij over iets heen was gereden en wilde graag weten of de auto in orde was. Volgens Dr. Helmut Marko zoog Verstappen deze 'problemen' uit z'n duim en deed hij dat om het team op stang te jagen.

Verstappen kende wederom een grandioos weekend in China. Hij won de Sprintrace op zaterdag en kwalificeerde zich vervolgens ook op pole position voor de Grand Prix. Het was alweer zijn vijfde opeenvolgende pole van dit Formule 1-seizoen. Ook op zondag was hij ongrijpbaar voor de concurrentie. Met grote stappen reed Verstappen in de race bij de rest van het veld weg. Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht met het oog op de overwinning in China. Echter, in de slotfase kwam Verstappen ineens over de boordradio om te melden dat hij mogelijk schade had door rondslingerende onderdelen van de auto van Guanyu Zhou. Verstappen was hier overheen gereden en wilde weten of alles wel oké was. Volgens Marko was dit onzin en probeerde Verstappen zijn team te laten schrikken.

Verstappen verzon problemen in China

Volgens Marko was er niets aan de hand met de auto van Verstappen en maakte de Nederlander er expres een 'ding' van om de Red Bull-crew op stang te jagen. "Dat doet hij expres, zodat onze hartslag nog even omhoog schiet...", zo wordt Marko geciteerd door De Telegraaf. Vervolgens ging Marko ook nog even in op de goede balans die Verstappen inmiddels heeft gevonden tussen de kwalificatie en de race. Voorheen was Verstappen sterk in de race, maar wist hij de pole positions niet altijd mee naar huis te nemen. Dat is dit seizoen wel anders.

Verstappen heeft kwalificatie beter onder controle

Marko: "Hij is nog beter dan vorig jaar. Max kan zich nog meer focussen en samen met GP een betere set-up vinden zodat de auto goed genoeg is voor de kwalificatie, maar tegelijkertijd ook z'n voorsprong behoudt voor in de race."

