'Viaplay legt 225 miljoen euro neer voor uitzendrechten', Marko sprak met Sainz | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat volgens de geruchten Viaplay de uitzendrechten van F1 voor de komende vijf jaar weer binnen heeft gehaald en daar flink voor gaat betalen, liet Helmut Marko weten dat Max Verstappen 'Red Bull Racing niet nodig heeft', ging Verstappen in op zijn toekomst bij Red Bull en gaf Marko toe dat hij gesprekken heeft gevoerd met Carlos Sainz van Ferrari. Dit is de GPFans Recap van 18 april.

Telegraaf: 'Viaplay behoudt Nederlandse uitzendrechten voor F1 tot en met 2029'

De strijd is gestreden. Viaplay zal naar verluidt ook de komende jaren de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen hebben. De Scandinavische streamingsdienst lijkt als winnaar uit de biedingsrace te zijn gekomen en legt een enorm bedrag neer om de rechten te behouden. Dat melden bronnen tegenover De Telegraaf. Meer lezen over de duur van het contract en wat voor bedrag erbij komt kijken? Klik hier!

Verstappen wil bij Red Bull blijven: "Het enige is dat ik een rustige en vredige omgeving wil"

Max Verstappen is de afgelopen weken onderwerp van gesprek en geruchten geweest, met als focus een mogelijke overstap naar Mercedes. Deze storm aan geruchten lijkt na een aantal weken wat te zijn gaan liggen. De drievoudig wereldkampioen heeft in China nog maar eens duidelijk aangegeven dat het plan niet is om weg te gaan bij Red Bull, al is dat wel onder een bepaalde voorwaarde. Meer lezen over waarom Verstappen graag bij Red Bull Racing wil blijven? Klik hier!

Verstappen tijdens livestream: 'Ik was niet in Disneyland, Kelly en P zijn gegaan'

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, en Penelope schitterden de afgelopen week in een Instagram-post in Disneyland Tokyo. Dit deden ze echter met zijn tweeën, zonder Verstappen. De Nederlandse coureur was in de nacht van woensdag op donderdag aan het streamen vanuit China en wordt gevraagd of hij ook aanwezig was in het attractiepark. Meer lezen over waarom Verstappen niet aanwezig was? Klik hier!

Marko bevestigt gesprekken met Sainz: 'Maar hij heeft beter aanbod van ander team gekregen'

Max Verstappen lijkt, ondanks de huidige geruchten omtrent zijn persoon en de toekomst in F1, normaal gesproken in 2025 ook weer voor Red Bull Racing uit te gaan komen. De vraag is wie er volgend jaar naast de Nederlander rijdt. Al is Helmut Marko wel tevreden over de prestaties van Sergio Pérez, geeft hij ook toe dat er gesprekken zijn gevoerd met Carlos Sainz. Meer lezen over de gesprekken die Marko en Red Bull voeren met Sainz? Klik hier!

Marko: 'Verstappen heeft Red Bull niet nodig om hem te helpen'

Max Verstappen heeft het Formule 1-team van Red Bull Racing niet nodig gedurende de periode van onrust binnen de energiedrankgigant. Volgens Dr. Helmut Marko hoeft de Nederlander niet geholpen te worden in dit soort situaties, maar trekt hij juist zijn eigen plan en negeert hij de ruis. "En dat is maar goed ook", aldus de Red Bull-topman. Meer lezen over wat Marko over Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

