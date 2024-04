De storm rondom Max Verstappen lijkt na een aantal weken aan hevige geruchten wat te zijn gaan liggen. De drievoudig wereldkampioen geeft nu in China nog maar eens aan dat hij niet van plan is om te vertrekken bij het team, al is dat wel onder een bepaalde voorwaarde.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels lijkt de hele zaak in wat rustiger vaarwater beland te zijn en ligt de focus weer op de prestaties op de baan.

Wolff rook zijn kansen

Het betekent bovendien dat de rust rondom Verstappen grotendeels teruggekeerd lijkt in de paddock. Op het toppunt van de rel was het Mercedes-voorman Toto Wolff die zijn kansen schoon zag en ongegeneerd en openbaar flirtte met de drievoudig wereldkampioen. Vader Jos Verstappen leek wel oren te hebben naar de lokroep van Wolff, maar Verstappen zelf hield zich op de vlakte. Later liet hij nog maar eens horen dat hij niet van plan is om richting de Zilverpijlen te vertrekken en dat hij een langlopend contract in Milton Keynes heeft.

Rustige, vredige omgeving

In China wordt de zaak opnieuw behandeld en geeft Verstappen nogmaals hetzelfde aan: "Na 2021 heb ik een lange verbintenis met het team ondertekend." Vervolgens geeft hij nog maar eens aan wél één voorwaarde te hebben bij het uitdienen van dat contract: "Het enige dat ik altijd gezegd heb, is dat ik in een stille en vredige omgeving wil werken. De laatste tijd hebben we het weer gewoon over de auto en daar ben ik blij mee. Het gaat om de prestaties van de auto. Dat is zoals het hoor te zijn. Zolang ik blij ben met het team, is er geen enkele reden om weg te gaan."

