Kelly Piquet en Penelope schitterden de afgelopen week in een Instagram-post in Disneyland Tokyo, al was Max Verstappen de grote afwezige. De Nederlandse coureur was in de nacht van woensdag op donderdag aan het streamen vanuit China en wordt gevraagd of hij ook aanwezig was in het attractiepark.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Artikel gaat verder onder video

Max met Mickey-oren

De vorige race konden we tijdens de Grand Prix van Japan genieten van dochter Penelope die op Suzuka aanwezig was om Verstappen aan te moedigen. Zo hoorden we de kleine spruit onder meer "Max, yeah!", schreeuwen door de televisie-uitzending heen. Later bleek ook nog eens dat moeder en dochter in Japan een bezoekje aan Disneyland Tokyo. Dat levert de nodige mooie en schattige content van de populaire Penelope op. Grote afwezige was overigens Verstappen. In de comments werd de wereldkampioen duidelijk gemist: "Eerlijk gezegd had ik wel Max met Mickey-oren verwacht", zo viel er onder meer te lezen.

Verstappen niet aanwezig

In de nacht van woensdag op donderdag was Verstappen, zoals wel vaker, online actief tijdens een gaming-livestream. De drievoudig wereldkampioen was vanuit de China te zien met zijn vrienden van Team Redline en hij kreeg de vraag of hij ook naar Disneyland geweest is: "Nee, ik was er niet. Kelly en P zijn geweest", zo liet Verstappen, die het te druk had, weten aan zijn gezelschap. De heren verzinnen redenen waarom de Nederlander niet aanwezig was in het pretpark: "Hij was niet lang genoeg voor de achtbaan", zo horen we onder meer.

Gerelateerd