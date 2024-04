In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag noteerde Max Verstappen zijn derde pole position van 2024 door Sergio Pérez nipt te verslaan en de rest veel te snel af te wezen, baalde de Nederlander zelf wel na de kwalificatie, bleek de FIA de auto van Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso geïnspecteerd te hebben en reageerden de fans uitgebreid op de kwalificatie in Japan. Dit is de GPFans Recap van 6 maart.

Verstappen slaat aanval van sterke Pérez af en pakt pole position in Japan

Max Verstappen veroverde zaterdag pole position voor de Grand Prix van Japan. De Nederlander was net wat sneller dan teamgenoot Sergio Pérez en was veel sneller dan de rest van het veld, dat weinig in te brengen had tegen Red Bull Racing. Het is de derde pole van 2024 voor Verstappen, die daarmee nog kans maakt op een Grand Slam. De samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Klachten stromen binnen na debuut Viaplay TV: "Hopelijk houden jullie van reclame"

Voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Japan werd er een samenwerking aangekondigd door Viaplay en Talpa. Het lijkt bij de fans tot nu toe nog niet het succes te zijn waar op werd gehoopt door Viaplay. Negatieve reacties stroomden binnen tijdens het debuut van het nieuwe open kanaal, zoals dit ook zo was tijdens het debuut van Viaplay zelf. Meer lezen over de veelbewogen eerste dag van Viaplay TV? Klik hier!

Het internet reageert na Japan-kwalificatie: "Pérez wil zijn contract laten verlengen"

Max Verstappen schreef zaterdagochtend vroeg al pole position op zijn naam voor de race in Japan, maar moest daarvoor wel een aanval van Sergio Pérez afslaan. Het internet reageert na afloop van de toch onverwachts zeer spannende kwalificatie, waarbij ook Lewis Hamilton in de spotlights stond. Meer lezen over hoe de fans reageerden op de kwalificatie? Klik hier!

Verstappen 'niet blij met zichzelf' na pole Japan: "Een vraagteken richting de race"

Max Verstappen pakte zaterdag weliswaar pole position op het circuit van Suzuka, helemaal tevreden kan de drievoudig wereldkampioen nog niet zijn over zijn weekend. De Red Bull-coureur lijkt met name bezorgd over de langere runs van zijn RB20 en heeft duidelijk vraagtekens richting de zondag. Meer lezen over hoe Verstappen zelf dacht over zijn kwalificatie? Klik hier!

FIA inspecteerde auto Verstappen, Hamilton en Alonso na kwalificatie in Japan

De FIA heeft, nadat Max Verstappen pole position veroverde voor de F1 Grand Prix van Japan aanstaande zondag, de auto van de Nederlander zaterdag uitgebreid geïnspecteerd. Zowel het gewicht als de belangrijke onderdelen van de RB20 zijn gecontroleerd. Meer lezen over de inspectie van de FIA na de kwalificatie? Klik hier!

