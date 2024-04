De FIA heeft, nadat Max Verstappen pole position veroverde voor de F1 Grand Prix van Japan aanstaande zondag, de auto van de Nederlander zaterdag uitgebreid geïnspecteerd. Zowel het gewicht als de belangrijke onderdelen van de RB20 zijn gecontroleerd.

Verstappen schreef, voor Nederlanders op zaterdagochtend, die derde pole position van 2024 op zijn naam door Sergio Pérez nipt af te troeven. Lando Norris was 'best of the' rest met zijn P3 op bijna 0.3 seconden van de Nederlander. Tijdens en na de sessie worden de auto's altijd gecontroleerd door de FIA via een steekproef. Zo ook deze zaterdag. Soms hebben coureurs geluk dat ze niet aan de beurt zijn en soms niet. Verstappen was deze zaterdag flink aan de beurt.

Auto Verstappen gecontroleerd

Daar waar de auto van een paar coureurs tijdens de sessie al gewogen werden, was de auto van Verstappen na de sessie aan de beurt, samen met nog negen andere auto's. Dit is op zich niets bijzonder. Toch had het wegen na de sessie wel een reden, want daarnaast werden bij drie auto's - waaronder die van Verstappen - ook de voorvleugel, achtervleugel, vloer en alle andere belangrijke onderdelen voorzien van een inspectie. Ook die van Lewis Hamilton en Fernando Alonso werden geïnspecteerd door de FIA. Volgens Jo Bauer, Technical Delegate van de FIA, waren alle auto's die geïnspecteerd werden volgens de regels afgesteld.

