De Grand Prix van Japan wordt op zondag gereden en het is Max Verstappen die de race op Suzuka vanaf pole position mag aanvangen. De Nederlander bleek sterk in de kwalificatie op zaterdagochtend, maar moest er in Q3 hard voor werken. Hij krijgt op de eerste startrij gezelschap van een eveneens sterke Sergio Pérez.

Zaterdag was het in de vroege Nederlandse ochtend om 8:00 uur stipt tijd voor de kwalificatie van de vierde race van het seizoen: de Grand Prix van Japan om het roemruchte circuit in Suzuka. Tijdens de laatste vrije training, die zaterdag nóg eerder van start ging, waren het de heren van Red Bull Racing - met Verstappen voorop - die op de eerste twee plekken boven kwamen drijven. De Oostenrijkse bolides werden dan ook als de favoriet voor de pole gezien voor de kwalificatie van later op de dag.

Q1: domper voor Stroll

Bij het op groen zetten van de lampen was het Kevin Magnussen die als eerste ging kijken hoe de vork in de steel zat op het relatief koele asfalt van Suzuka. De Deen kwam daarop van een koude kermis thuis met een teleurstellend eerste rondje op de softs: 1:31.203. Even later gingen ook de topfavorieten in de RB20 naar buiten, alvorens het een potje ouderwets duwen en trekken werd in de pitstraat werd. Oscar Piastri kreeg het aan de stok met George Russell bij het uitrijden van de pits, nadat Mercedes de Brit op een verkeerd moment los liet te laten. Dat moment werd ook door de wedstrijdleiding opgemerkt.

Vervolgens ging de actie gewoon verder op de baan en kwamen de snelle rondjes binnen van de heren, waarbij het vooral leek dat drievoudig wereldkampioen Verstappen er toch lekker in leek te zitten. De 26-jarige coureur zette een 1:28.866 op de klokken, waarmee hij al aan de pole-tijd van vorig jaar wist te komen. De toon was gezet, maar niemand kwam in Q1 meer aan het sterke rondje van Verstappen. Richting het einde van de sessie werd het onderin spannend. Uiteindelijk bleek Lance Stroll het grootste kind van de rekening. Waar teammaat Fernando Alonso de tweede tijd reed, kwam de Canadees niet verder dan P16. Pierre Gasly, Magnussen, Logan Sargeant en Zhou Guanyu vonden eveneens hun Waterloo.

Q2: Tsunoda de held

Zonder die vijf heren was het alweer vrij snel tijd voor Q2 en daarin zagen we de Red Bulls als eerste het circuit op duiken. Het was de Nederlander die de snelste ronde van het tweetal wist te klokken, al was het verschil voorlopig nog niet zo groot als in Q1: 1:28.740 om 1:28.752. In de eerste run van Q2 werd ook duidelijk dat het team van Ferrari het toch behoorlijk lastig leek te hebben. De Italiaanse formatie, die de laatste tijd zo uitstekend uit de verf leek te komen, was in een pittige strijd met de McLarens verwikkeld, waarbij ook Alonso zich nog regelmatig liet zien en meedeed in de top vijf.

In het restant van de tweede kwalificatie bleef de gehele top zeven, die een gat van zes tienden naar de rest van het veld had, binnen staan. Een riskante move, maar het gat bleek door de voorste teams goed ingeschat. Met name voor Charles Leclerc en Ferrari leek het billenknijpen te worden richting het einde van de sessie op de sneller wordende baan, maar met de hakken over de sloot op P9 ging de Monegask 'gewoon' door naar de laatste sessie. Ook thuisheld Yuki Tsunoda ging knap door naar Q3 als tiende. Teammaat Daniel Ricciardo haalde het nét niet, net als Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon en Esteban Ocon.

Q3: Verstappen pakt pole

Q3 brak aan en het was meteen dringen geblazen bij het aanvangen van de strijd om de pole op het circuit van Suzuka. De ogen waren gericht op de constructeurskampioen van vorig jaar en Red Bull was als tweede team naar buiten, achter de mannen van Mercedes. Lewis Hamilton ging voorop en reed de eerste snelle ronde, maar de zevenvoudig wereldkampioen zag al snel hoe de Red Bulls er voorbij vlogen. Verstappen voorop: 1:28.240. Ook Carlos Sainz reed geen slechte tijd, de Spanjaard sloot nét achter Pérez aan. Vervolgens kwam Lando Norris als een duveltje uit een doosje over de streep met een razendsnel rondje en wist hij beide Red Bulls te splitten in de eerste run.

Verstappen ging er in de tweede run nog eens voor en probeerde zijn tijd te verbeteren, waarbij Pérez heel snel bleek te zijn en in de eerste twee sectoren gevaarlijk leek voor de tijd van de Nederlander. Hij liet het echter liggen in Q3, waarmee Verstappen uiteindelijk tóch nog redelijk goed wegkwam. Verstappen wist zich wél te verbeteren, al was het minimaal. Met een 1:28.197 bleek het net genoeg om zijn sterke Mexicaanse teamgenoot te verslaan. Lando Norris, Sainz, Alonso en Piastri sluiten aan in de top zes.

