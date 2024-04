Max Verstappen pakte zaterdag weliswaar pole position op het circuit van Suzuka, helemaal tevreden kan de drievoudig wereldkampioen nog niet zijn over zijn weekend. De Red Bull-coureur lijkt met name bezorgd over de langere runs van zijn RB20 en heeft duidelijk vraagtekens richting de zondag.

Na de domper van twee weken geleden in Australië, waar de race van Verstappen er al na vier ronden op zat wegens problemen aan de remmen, was de drievoudig wereldkampioen erop gebrand om revanche te nemen tijdens de Grand Prix van Japan, één van de favoriete races van de Nederlander. Verstappen is het weekend in ieder geval uitstekend begonnen: gewapend met de sterke RB20 deed de Limburger wat hij moest doen en pakte hij de pole position.

Verstappen ontevreden

Na afloop laat Verstappen voor de camera van Viaplay zijn licht schijnen op de sessie van zojuist, waarin hij ternauwernood een aanval van Sergio Pérez afsloeg: "De ronde zelf... het begin was goed. Maar daarna verloor ik grip aan de voorkant en dan kun je niet echt meer aanvallen. Het is enorm gevoelig hier met de banden. Als je echt op de limiet wil gaan, houden de banden het niet uit. Daar kwam ik mezelf een beetje mee tegen in de laatste ronde. Als ik niet tevreden ben met mijn ronde en we staan nog altijd eerste, is het wel goed", lacht de Limburger.

De pole is dus binnen, maar gerust is de wereldkampioen er nog altijd nog niet op: "De banden zijn heel gevoelig, met alles. Dat is gewoon zo. Het is zeker prima. Over één ronde denk ik wel dat we er sterk uitzagen. Nu is het hopen dat het zich ook uitbetaalt in de race. Daar was ik helemaal niet tevreden over de auto. Met name in de balans en iets te veel slijtage. Het is afwachten voor morgen. Zin hebben we er zeker in. We moeten wel nog een paar dingen finetunen. Hopelijk is het dan iets beter in de race", sluit Verstappen voor de camera's af.

Vraagtekens

Bij De Telegraaf doet Verstappen er volgens nog een schepje bovenop. De 26-jarige coureur stelt daadwerkelijke vraagtekens te hebben richting de race: "Ik ben niet heel tevreden over mijn long runs. We hadden daarin niet de snelheid die ik zou willen, dus dat is nog een beetje een vraagteken richting de race. Ferrari zag er bijvoorbeeld heel comfortabel uit, terwijl ze vandaag niet zo snel waren over één ronde. We zullen zien hoe het morgen zal zijn. Ik ben gewoon niet blij met mezelf, met hoe de long run eruitzag", stelt de Nederlander. "Het is niet slecht, maar ik voelde me niet zo comfortabel in de auto als eerder dit jaar en ook vorig seizoen vaak het geval is geweest.”

