We zitten om 05:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de wedstrijd op het Albert Park Circuit. De Grand Prix van Australië is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De race wordt voor de 27e maal verreden in de metropool Melbourne. Het is met een temperatuur van 20°C prima weer. Het zonnetje schijnt en de kans op neerslag is dan ook 0%. Max Verstappen pakte onverwachts de pole position en hoopt vandaag weer de Ferrari's en McLarens achter zich te houden. Gaat het de regerend wereldkampioen lukken om voor de tiende keer op rij te winnen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd