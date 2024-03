Max Verstappen heeft de eerste twee races van het jaar alvast in de achterzak en de Nederlander is goed begonnen aan zijn jacht op wereldtitel nummer vier. De vrees in de paddock is dat de Nederlander zelfs alle races dit jaar zou kunnen winnen en Tim Coronel sluit niet uit dat dat inderdaad kan gaan gebeuren.

Voorlopig is Verstappen dit seizoen weer verder gegaan op dezelfde voet als in 2023. De drievoudig wereldkampioen wist in dat jaar negentien van de 22 mogelijke zeges in de koningsklasse te pakken en wist daarmee record na record te breken tijdens de afgelopen jaargang. Verstappen is verder gegaan waar hij gebleven was en heeft vooralsnog geen kind aan de rest van het hele veld. De eerste twee races van het jaar in Bahrein en Saoedi-Arabië werden met twee vingers in de neus gewonnen en het lijkt als een paal boven water te staan dat de Limburger wereldtitel nummer vier in 2024 gaat pakken.

Alle races winnen

Hoe dat gaat gebeuren, is voorlopig nog de vraag. Onder sommige fans en analisten heerst zelfs de gedachte dat Verstappen alle 24 de races kan gaan winnen en ongekende historie schrijven. "Red Bull heeft nu tóch weer dat stapje gemaakt. Als je ziet hoeveel Red Bull overheeft... heel apart", stelt Coronel in gesprek met GPFans. "Niks is onmogelijk als je met Max te maken hebt. Ik denk dat hij alle 24 [de races] kan winnen, zeker. Ik denk dat dat zijn streven is. De sleutel ligt bij dat het op technisch vlak goed blijft lopen. Aan Max zal het niet liggen, dat heeft hij al laten zien. Dan kan het maar op één vlak liggen en dat is dat hij een mankementje heeft of belemmerd wordt in mogelijkheid."

Gevolg voor de sport

Wat een dergelijke situatie voor een competitieve sport als de Formule 1 zou gaan betekenen, vind Coronel lastig om in te schatten: "Als Max ze alle 24 wint, is het niet spannend. Maar het is sport hé, dus de sterkste wint. Dat is bij sport het geval. Natuurlijk heb je met techniek te maken, heb je met Max te maken en heb je met omstandigheden te maken. Maar als het aan Max ligt, wint hij ze alle 24. Ja, het kan. Voor de sport is het misschien een beetje saai, maar dat is wel wat het is. We moeten niet vergeten dat Max binnen de Formule 1-wereld óók iedereen laat verbazen", besluit de Dakar-coureur.

Bekijk hieronder het hele interview met Tim Coronel.

