In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker heeft op laten tekenen dat hij niet "in dezelfde val wil trappen" als collega-teambaas Christian Horner, door te snuggeren dat de huidige reglementen aangepast zouden moeten worden vanwege de dominantie van Red Bull Racing. Verder voorziet Damon Hill mogelijk problemen voor datzelfde Red Bull Racing, heeft Oliver Bearman laten weten trots te zijn op de felicitaties van Lewis Hamilton en vertelde Guenther Steiner dat hij achteraf te lang bij Haas is gebleven. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Wolff deelt sneertje uit aan Horner

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat hij niet "in dezelfde val wil trappen" als Christian Horner in het verleden, toen de Red Bull Racing-teambaas suggereerde dat de reglementen aangepast moesten worden om de dominantie van één enkel team te doorbreken. "Ik wil niet in dezelfde val trappen als de collega-teambaas van hiernaast, die in 2015 zei dat de reglementen aangepast moesten worden omdat het te dominant was", klinkt het onder andere. "Red Bull heeft bij uitstek het beste werk geleverd van alle teams de afgelopen twee jaar, en ere wie ere toekomt."

Hill ziet uitdaging voor Red Bull Racing vanwege huidige dominantie

Damon Hill verwacht dat de momentele dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen op den duur een probleem kunnen gaan vormen voor de Oostenrijkse renstal zelf, omdat het volgens de voormalig wereldkampioen moeilijk is om de benodigde motivatie vast te houden. "Het is fijn als je het seizoen en het constructeurskampioenschap begint met een ééntweetje, dus het team voelt zich fantastisch", vertelt de Brit in de podcast F1 Nation. "Het leuke is echter, dat het best lastig is om die strevende motivatie vast te houden. Als je tweede wordt of verslagen wordt, is dat niet leuk. Dus dan wil je die situatie veranderen. Dan moet er veel motivatie veranderd worden."

Bearman blij met erkenning van Hamilton: "Een heel trots moment"

Oliver Bearman ontving na afloop van zijn debuutrace in de Formule 1 namens Ferrari in Saoedi-Arabië felicitaties van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. En dat is een moment dat de achttienjarige coureur niet snel meer zal vergeten. "Ik weet niet meer precies wat hij heeft gezegd", klinkt het in gesprek met The Times. "Hij gaf me een hand en een knuffel, het was een geweldig moment. Toen ik opgroeide, keek ik naar deze jongens en het was een eer om een circuit met hen te delen. Om erkenning te krijgen van Lewis, een van de grootsten in onze sport, dat was een heel trots moment."

Steiner: 'Ben te lang bij Haas gebleven'

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner legt in zijn column op Formula1.com uit dat hij misschien wel te lang bij het Amerikaanse team is gebleven. De markante Italiaan wijst naar concurrerende teams die uiteindelijk wel progressie wisten te boeken, daar waar dat bij Haas uitbleef. "Deze laatste paar weken ben ik voor het eerst in tien jaar niet in de Formule 1 geweest. Deze tijd is goed voor me geweest. Hoe langer de tijd verstrijkt, hoe meer ik zie dat ik te lang bij Haas ben gebleven." Die kennis heeft hij ook alleen maar kunnen opdoen, door zijn tijd buiten de sport om. "Als je weggaat, krijg je duidelijkheid - en kun je zien wat je moet doen. Terwijl, als je daar bent, ben je in ontkenning, je denkt dat je het kunt, maar je kunt het niet."

