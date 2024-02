Toto Wolff heeft door laten schemeren ook Max Verstappen niet uit te sluiten als mogelijke vervanger voor Lewis Hamilton bij Mercedes, al vertelt de teambaas bestaande contracten "te respecteren."

Lewis Hamilton maakt eind 2024 de verrassende overstap na Ferrari, waarmee de succesvolle samenwerking - goed voor zes wereldkampioenschappen - met Mercedes op zijn eind loopt. Het zorgt ervoor dat de Duitse grootmacht op zoek moet naar een vervanger voor de 39-jarige Brit, en Toto Wolff heeft de deur voor Max Verstappen op een kier gezet. Deze overstap lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, het team dat de afgelopen twee jaar heeft gedomineerd in de Formule 1.

Best mogelijke duo

"We zullen ons er altijd op richten om het best mogelijke duo in onze auto's te hebben", vertelt Wolff tegenover het Duitse RTL, doelend op Verstappen. "Daarom zullen we niet weglopen voor de bijbehorende verschillende gesprekken. We hebben nu gezien hoe snel iets kan veranderen", doelt hij op de beslissing van Hamilton. "Maar dat gezegd hebbende, zullen we bestaande contracten respecteren. Coureurs willen in de snelste auto zitten."

De bal ligt bij Mercedes

Wolff vervolgt: "In dat opzicht is het aan ons om te laten zien dat we de snelste auto kunnen bouwen. Op de korte termijn, maar ook op de lange termijn, met het oog op de nieuwe reglementen [vanaf 2026]. Wellicht ontstaan daaruit mogelijkheden. De bal ligt bij ons." Red Bull-topman Helmut Marko zag een dergelijke uiting van interesse in de drievoudig wereldkampioen eerder deze week al aankomen, en gooide bij voorbaat de deur in het slot.

