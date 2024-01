Fred Vasseur is in zijn nopjes met de contractverlenging van Charles Leclerc. Volgens de Ferrari-teambaas gaat de band tussen de Italiaanse renstal en de Monegask verder dan die van "team en coureur."

Leclerc maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2018 bij het team van Sauber, om één jaar later al door te schuiven naar het grote Ferrari. Sindsdien is de 26-jarige coureur uitgegroeid tot het gezicht van de grootmacht uit Maranello. Zijn doel is om in het scharlaken rood het wereldkampioenschap binnen te halen, maar vooralsnog is het vooral Ferrari zelf geweest dat die droom in de weg ligt. Waar de Italianen de afgelopen jaren enorm sterk waren over één ronde, moest men het qua race pace steeds met afstand afleggen tegen Red Bull Racing en Mercedes.

Vasseur in zijn nopjes met contractverlenging

Desalniettemin heeft Leclerc vertrouwen in de toekomst, zo blijkt. En dat geldt zeker voor teambaas Fred Vasseur: "Charles zijn band met Ferrari gaat verder dan alleen een band tussen coureur en team", klinkt het. "Hij maakt nu al acht jaar deel uit van de Ferrari-familie, ver voordat hij het embleem met het steigerende paard op zijn racepak had staan. Charles' en Ferrari's waarden komen overeen en dus was het logisch om de samenwerking door te zetten."

De Fransman vervolgt: "Charles staat bekend om zijn wil om zichzelf tot de limiet te blijven pushen en bij Ferrari waarderen we zijn capaciteiten. We zijn vastberaden om Charles van een winnende auto te voorzien en ik weet dat zijn vastberadenheid en toewijding belangrijke elementen zijn die het verschil kunnen maken bij het bereiken van onze doelen."