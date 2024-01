Max Verstappen is momenteel de best betaalde coureur op de Formule 1-grid, maar als hij gevraagd wordt naar de exacte bedragen op zijn salarisstrookje, verschijnt er alleen een veelzeggende glimlach op zijn gezicht.

Verstappen maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2015 bij het team van Toro Rosso. Sindsdien is de 26-jarige Limburger uitgegroeid tot een van de grootste coureurs die ooit voet in de paddock heeft gezet. De Red Bull Racing-coureur heeft de afgelopen drie jaar achtereenvolgend beslag gelegd op het wereldkampioenschap en verbrak ondertussen een enorme lijst met records uit de sport. Het is dan ook niet gek dat de Nederlander er qua salaris de afgelopen jaren flink op vooruit is gegaan.

Artikel gaat verder onder video

Best betaalde coureur op de grid

In maart van 2022 tekende Verstappen een contract dat hem tot eind 2028 aan Red Bull Racing verbindt. Naar verluidt is die deal goed voor een basissalaris van 40 miljoen dollar per seizoen. Daarmee oversteeg hij onder andere Lewis Hamilton en werd hij in één klap de best betaalde coureur op de grid. Naar verluidt is het recent getekende contract van Hamilton dat hem tot eind 2025 aan Mercedes verbindt, echter goed voor 50 miljoen dollar per seizoen.

55 miljoen dollar

Formule 1-coureurs hebben doorgaans echter verschillende bonusstructuren in hun contract staan. En aangezien Hamilton al twee jaar geen races gewonnen heeft en Verstappen in 2023 alleen al 19 keer als eerste over de streep kwam, is de kans groot dat de Nederlander het meeste geld heeft binnengeharkt. Naar verluidt ongeveer 55 miljoen dollar. Als hij door The Times wordt gevraagd in hoeverre dat bedrag klopt, klinkt het met een grote glimlach: "Misschien, ik weet het niet zeker."