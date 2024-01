Max Verstappen wist in 2023 het ene na het andere record te verbreken en de Nederlandse coureur hoopt dat succes natuurlijk nog wel even voort te zetten. De Red Bull-rijder is zich er echter goed van bewust dat het op een dag allemaal ook weer heel anders gaat zijn dan nu.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen genieten van zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Sergio Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

Ruime voorsprong

Het was bijna het perfecte seizoen en wellicht een jaar dat nooit meer verbeterd kan gaan worden. Zo pakte Verstappen ook nog eens het record van meeste overwinningen op een rij af van Sebastian Vettel en eindigde hij dus uiteindelijk op een straatlengte voorsprong van nummer twee Pérez. De man uit Hasselt hoopt natuurlijk om in 2024 opnieuw het veld zoek te rijden en zijn vierde wereldtitel te pakken, maar in de Formule 1 is niks vanzelfsprekend.

Verwachtingen bijstellen

Dat weet Verstappen zelf maar al te goed. Hij geeft aan dat het niet gaat gebeuren dat elk jaar zo gaat zijn: "Het kan niet altijd zijn zoals nu. Dat weet ik. Dit seizoen was misschien het beste seizoen in de Formule 1 wat betreft statistieken en records", vertelt de Nederlander in The Times. "Ik weet dat het heel moeilijk gaat worden om dat te verbeteren. Ik denk dat het beter is dat ik mijn verwachtingen een beetje bijstel. Dat is iets dat je jezelf constant moet blijven vertellen."