Verstappen wint virtuele 24 uur van Daytona, Marko spreekt over 'giftige relatie' | GPFans Recap

Langzaam maar zeker stevenen we af op de start van het nieuwe seizoen. De eerste drie weken van januari zitten er alweer op en we beginnen steeds meer te weten te komen over het nieuwe seizoen, met name de data waarop het doek van de nieuwe Formule 1-bolides gaat. Op de zondag sprak Helmut Marko over Carlos Sainz en zijn tijd voor het team van Toro Rosso, waar hij samen reed met Max Verstappen. Diezelfde Verstappen wist overigens de virtuele 24 uur van Daytona te winnen.

Marko blikt terug op Sainz-periode bij Toro Rosso: "Hij was bijna even snel als Max"

Carlos Sainz rijdt inmiddels zijn races voor het team van Ferrari, al begon de Spanjaard zijn loopbaan in de koningsklasse als Red Bull-junior voor het team van Toro Rosso. Helmut Marko claimt dat hij destijds enorm onder de indruk was van de Madrileen, die bijna op het niveau van Max Verstappen acteerde. "Hij werd onterecht in verband gebracht met het imago van een verwend zoon van een racecoureur, terwijl het juist zo is dat Carlos ervoor heeft moeten vechten. Hij had uiteindelijk pech dat hij Max als teamgenoot had." Meer lezen? Klik hier!

Pinkham neemt het over voor Verstappen: "Het is gewoon belachelijk"

Max Verstappen wist het afgelopen jaar op uiterst dominante wijze zijn derde wereldtitel te pakken en de dominantie van de Nederlander kan niet bij iedereen op even positieve reacties rekenen. Natalie Pinkham is van mening dat de haat richting Verstappen nergens over gaat. "Ik denk dat we over een tijd terugkijken en dan herkennen dat we oprecht gelukkig waren dat we dit hebben mogen meemaken", zegt ze onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen en Team Redline pakken zege in virtuele 24 uur van Daytona

Het Formule 1-seizoen is nog lang niet begonnen of Max Verstappen heeft zijn eerste zege van het jaar al te pakken. De Nederlander heeft namelijk met Team Redline de overwinning gepakt in de virtuele 24 uur van Daytona. Het werd een mooi succes voor de drievoudig Formule 1-wereldkampioen. Na een mooi gevecht was het Verstappen die plaatsnam achter het stuur voor de laatste stint en de man uit Hasselt maakte uiteindelijk geen fouten meer en kwam als eerste over de streep, een mooi resultaat voor de Red Bull-coureur en zijn Team Redline. Meer lezen? Klik hier!

Windsor noemt bijzondere vervanger van Hamilton: "Dan gaat Leclerc misschien daarheen"

Lewis Hamilton zit natuurlijk in de nadagen van zijn loopbaan en de zevenvoudig wereldkampioen kan niet extreem lang meer door in de koningsklasse. Er wordt af en toe vast druk gespeculeerd over een mogelijke opvolger en Peter Windsor komt met een bijzondere optie voor de Zilverpijlen: Charles Leclerc. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over relatie met Hamilton: "Zo'n rivaliteit heb ik helemaal niet nodig"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in 2021 een ontzettend verhit duel uit om de wereldtitel van dat jaar en een rivaliteit was geboren. De Nederlander geeft echter zelf aan dat het naast de baan allemaal wel meevalt en hij überhaupt geen rivaliteit met de Brit nodig heeft. Meer lezen? Klik hier!