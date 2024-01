Het Formule 1-seizoen is nog lang niet begonnen of Max Verstappen heeft zijn eerste zege van het jaar al te pakken. De Nederlander heeft namelijk met Team Redline de overwinning gepakt in de virtuele 24 uur van Daytona.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. De Nederlander is dit weekend ook weer van de partij geweest tijdens de virtuele 24 uur van Daytona, waar hij samen met Gianni Vecchio en Ole Steinbraten meedeed.

Overwinning

Het werd een mooi succes voor de drievoudig Formule 1-wereldkampioen. Na een mooi gevecht was het Verstappen die plaatsnam achter het stuur voor de laatste stint en de man uit Hasselt maakte uiteindelijk geen fouten meer en kwam als eerste over de streep, een mooi resultaat voor de Red Bull-coureur en zijn Team Redline.