Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in 2021 een ontzettend verhit duel uit om de wereldtitel van dat jaar en een rivaliteit was geboren. De Nederlander geeft echter zelf aan dat het naast de baan allemaal wel meevalt en hij überhaupt geen rivaliteit met de Brit nodig heeft.

Verstappen draaide natuurlijk al enige jaren mee in de Formule 1 toen hij in 2021 eindelijk zijn gewenste kampioenschapswaardige auto kreeg. Doel: het machtige Mercedes van de troon stoten. De ambities van Verstappen en Red Bull leverden dat jaar een duel op om je vingers bij af te likken. Met meerdere plot-twists, crashes en akkefietjes kwam het uiteindelijk allemaal neer op de laatste race van het seizoen. In Abu Dhabi trok Verstappen uiteindelijk de wereldtitel naar zich toe.

Artikel gaat verder onder video

Rivaliteit met Hamilton

Het was de uitslag van een veelbewogen seizoen, waarin Verstappen en Hamilton elkaar meermaals vonden op de baan en crashes hadden in onder meer Monza, Silverstone en Djedda. Vanzelfsprekend ontstond er onder fans het idee dat het tweetal niet goed door één deur zou kunnen. De Red Bull-coureur krijgt de vraag hoe de relatie tussen Hamilton en hem is: "Ik heb zo'n rivaliteit niet nodig. Natuurlijk wil je elkaar verslaan, maar eerlijk gezegd zijn we gewoon normale gasten tegen elkaar in een privésetting", vertelt Verstappen aan The Times.

Zeven wereldtitels

De Nederlandse coureur vertelt ook of hij jacht wil maken op de zeven wereldtitels van de Brit: "Als het gebeurt, dan gebeurt het. Je moet gewoon geluk hebben en voor een langere periode in een geweldige auto zitten. Je bent zeer afhankelijk van het materiaal dat je hebt. Toen ik mijn eerste titel won, zei ik dat alles wat erna komt bonus is. Ik heb namelijk alles al bereikt wat ik wilde bereiken in de Formule 1", besluit Verstappen.