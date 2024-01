Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 11:59

Max Verstappen en Red Bull Racing hadden dit seizoen weinig te duchten van de concurrentie en men kon redelijk gemakkelijk richting beide titels rijden. Voor volgend seizoen verwacht de Nederlander wel wat meer concurrentie en hij benoemt het team waar hij veel van verwacht.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Op en neer

In het tweede gedeelte van het seizoen wisten de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri regelmatig het vuur aan de schenen te leggen bij de Red Bulls, maar voor een overwinning zorgde dat niet. Wél heeft het in ieder geval de ogen bij Verstappen geopend, want de wereldkampioen houdt zeker rekening met de twee jonge coureurs in de papaya-gekleurde bolides: Hij begint in de Talking Bull-podcast over het seizoen: "Wij waren het enige consistentie team. Achter ons golfde het behoorlijk op en neer. Dan was het ene team tweede, dan het andere", stelt hij.

Sterk McLaren

Verstappen vervolgt: "Dat is waar het gevecht behoorlijk dicht bij elkaar lag. Het gaat nu afhangen van hoeveel men verbetert in de winter. Het team dat het meest indrukwekkend achter ons was als je bekijkt waar ze vandaan kwamen, was zeker McLaren. Ik ziet ernaar uit dat ze volgend jaar heel sterk zijn", claimt de Limburger. "Elk jaar is weer een beetje anders. Alles hangt af van hoe goed je auto is", besluit de coureur uit Hasselt, die volgend seizoen gaat jagen op wereldtitel nummer vier.