Brian Van Hinthum

Donderdag 9 februari 2023 14:50 - Laatste update: 14:51

Sergio Pérez begon 2022 uitstekend aan het seizoen en in de openingsfase van het kampioenschap wist hij Max Verstappen de nodige keren te verslaan. Later leek de RB18 steeds verder de kant van de Nederlander op ontwikkeld te worden en dat zat niet lekker bij de Mexicaan. Dit jaar hoopt hij het team wat meer naar zijn hand te zetten.

Het zag er aan het begin van 2022 allemaal erg rooskleurig uit voor de Mexicaan. De Red Bull-coureur deed goed mee en wist zelfs een aantal keer teamgenoot Verstappen in de luren te leggen, onder meer toen hij het koningsnummer in Monaco op zijn naam wist te schrijven. De Mexicaan sprak meermaals uit niet zomaar tweede viool te willen spelen en dat hij daadwerkelijk mee wilde doen in de strijd om de wereldtitel. Uiteindelijk leek de RB18 steeds meer in de richting van Max Verstappen te worden ontwikkeld, terwijl de Mexicaan juist zo goed overweg kon met zijn bolide.

Artikel gaat verder onder video

Betere auto

Hoewel Red Bull in eerste instantie ontkende dat de wagen meer in de richting van Verstappen ontwikkeld werd, kwam uiteindelijk toch wel naar boven dat de ontwikkeling zeker niet in het voordeel van Pérez bleek te gaan. De man uit Guadalajara, die vaak niet onder stoelen of banken steekt mee om de titel te willen doen, hoopt dat het dit jaar anders is. "Er zijn wel degelijk zaken waar we aan kunnen werken. We geloven dat de auto al beter is", citeert Motorsport.com Pérez.

Afstelling

Hij vervolgt: "Ik ben het team in een zekere richting aan het pushen en ik geloof dat het een goede richting is. We zullen het zien. Als we eenmaal bezig zijn met de auto gaat het erom dat we ons zo goed mogelijk aanpassen en dan proberen we het maximaliseren.” Daarin lag ook een belangrijke rol in de afstelling. "We leren van de fouten die we maken, ik denk dat we soms verkeerde beslissingen genomen hebben met de afstelling en het was belangrijk dat we dat begrepen”, besluit de Mexicaan.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)