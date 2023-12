FIA denkt aan drastische maatregel, Horner verbaasd door 'dramatische' Toto Wolff | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 18 december 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is volop in gang gezet en de coureurs reizen na de laatste verplichtingen binnen de teams langzaam maar zeker richting hun vakantieadressen om daar de feestdagen te gaan vieren met vrienden en familie. Ondertussen wordt er bij de FIA alweer nagedacht over het verbeteren van de sport, zo denken zij eraan om bij teams langs te kunnen gaan voor inspecties zonder enige aankondiging. Ondertussen blikt Max Verstappen terug op Qatar, waar de Nederlander op zaterdag een klein feestje vierde om zijn derde titel te vieren.

Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2024 mee gaan racen

Sinds 2014 mogen de coureurs zelf bepalen met welk startnummer zij op de auto willen racen in de Formule 1 in plaats van dat deze bepaald werden door de constructeursstand. Max Verstappen heeft als wereldkampioen ervoor gekozen om ook in 2024 weer met nummer 1 op zijn auto te rijden. Nadat hij in 2021 zijn eerste wereldtitel pakte, was hij de eerste coureur sinds Sebastian Vettel die daadwerkelijk met startnummer 1 op zijn bolide ging rijden. Maar met welke nummers gaan de coureurs komend seizoen rijden? We zetten ze allemaal op een rijtje. Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin-topman over samenwerking AlphaTauri en Red Bull: "FIA doet veel inspecties"

Aston Martin heeft laten weten dat de FIA de samenwerking tussen Red Bull en diens zusterteam AlphaTauri streng controleert. Performance directeur Tom McCullough neemt daarbij de samenwerking tussen Mercedes en zijn eigen Aston Martin als voorbeeld, want ook zij moesten een windtunnel delen. "De FIA is behoorlijk streng en doet veel inspecties en dat soort dingen," legde McCullough uit tegenover Motorsport-Total.com. "Dominic Harlow [hoofd van het technische auditteam van de Formule 1] komt op bezoek bij de teams. Bij ons en Mercedes was de windtunnel altijd gesloten voor de ene partij en geopend voor de andere partij." Meer lezen? Klik hier!

Horner verbaasd door Mercedes: 'Hun concept was duidelijk gefaald'

Christian Horner was er aan het begin van het afgelopen Formule 1-seizoen verbaasd over dat Mercedes bleef vasthouden aan het zero-sidepodconcept. De tegenvallende snelheid van Ferrari kwam ook als een verrassing voor de teambaas van Red Bull Racing. De Brit vertelt: "We waren erg verrast om te zien dat Mercedes vasthield aan het concept dat vorig jaar duidelijk had gefaald. Als je naar de auto's keek tijdens de wintertests, dan stonden die van Aston Martin en McLaren het dichtst bij ons qua concept." Meer lezen? Klik hier!

FIA wil voortaan zonder waarschuwing aankloppen bij teams voor inspecties

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) komt regelmatig bij de teams uit de Formule 1 langs. Deze bezoekjes worden echter ruim van tevoren aangekondigd. Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de copy_620x348/79c26ac1e0e1b9aa9c525eautosportbond, wil daar verandering in brengen. Hij legt uit: "We willen het in principe zonder enige aankondiging doen," legde Tombazis uit tegenover Motorsport.com. "We denken niet dat we zomaar de deur open moeten trekken om naar binnen te gaan, maar we denken wel dat het juist zou zijn om een proces te hebben waarin we ze kunnen bellen en iemand komt dan naar buiten om deze mensen op te halen, en zij kunnen dan zeggen: 'Ik wil nu de windtunnel gaan bekijken' of iets dergelijks." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen bevestigt feestje dag voor Grand Prix van Qatar: "Ik heb het goed eruit gezweet"

Max Verstappen wist dit seizoen voor de derde keer beslag te leggen op het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlander deed dat echter al op zaterdag, waardoor er niet gefeest kon worden zoals je zou hopen. Desalniettemin zegt Verstappen dat hij toch wel een paar verdiende drankjes op heeft de dag voor de Grand Prix: "Het is lastig om een feestje te bouwen op zaterdag omdat je natuurlijk de race nog hebt op zondag. Maar laten we zeggen dat ik het goed eruit heb gezweet op zondag", grapt de drievoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!