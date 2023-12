Vincent Bruins

Maandag 18 december 2023 09:36 - Laatste update: 09:51

Aston Martin heeft laten weten dat de FIA de samenwerking tussen Red Bull en diens zusterteam AlphaTauri streng controleert. Performance directeur Tom McCullough neemt daarbij de samenwerking tussen Mercedes en zijn eigen Aston Martin als voorbeeld, want ook zij moeten een windtunnel delen.

AlphaTauri stond tot aan de zomerstop op de allerlaatste positie in het constructeurskampioenschap, iets wat het team uit Faenza sinds 2009, toen het nog uitkwam als Toro Rosso, niet meer was overkomen. Echter, sinds de wedstrijd op de straten van Singapore werd de ene na de andere puntenfinish binnengesleept, beginnend met de negende stek van Liam Lawson. Yuki Tsunoda werd achtste in de Verenigde Staten, negende in São Paulo na P6 in de Sprint en weer achtste in Abu Dhabi. Daar kwam nog de zevende positie van Daniel Ricciardo in Mexico-Stad bij. AlphaTauri sprong daardoor omhoog naar P8 in de eindstand. Naar verluidt willen sommige formaties dit soort samenwerkingen stopzetten voor de nieuwe reglementen van 2026. Een mogelijke oplossing is dat ieder team zijn eigen windtunnel moet gebruiken of dat er geen gebruik meer mag worden gemaakt van Transferable Components, onderdelen van andere teams, waaronder de ophanging, de crashstructuur van de achterkant van de auto en de versnellingsbak.

Artikel gaat verder onder video

FIA doet veel inspecties

"De FIA is behoorlijk streng en doet veel inspecties en dat soort dingen," legde McCullough uit tegenover Motorsport-Total.com. "Dominic Harlow [hoofd van het technische auditteam van de Formule 1] komt op bezoek bij de teams. Bij ons en Mercedes was de windtunnel altijd gesloten voor de ene partij en geopend voor de andere partij. Er waren verschillende toegangsdeuren en verschillende mensen die de sessies uitvoerden. Vanuit een vertrouwelijkheidsoogpunt denk ik dat de relatie die we met Mercedes hebben zeer robuust is. Het is aan de FIA om dat allemaal te controleren." Totdat de nieuwe fabriek van Aston Martin openging, moest de Britse renstal gebruikmaken van de windtunnel van Mercedes.

OOK INTERESSANT: Dit is waarom AlphaTauri in Faenza is gevestigd en niet in Groot-Brittannië

Volledige transparantie

Ook al is de fabriek in AlphaTauri gevestigd in Faenza, het maakt wel gebruik van dezelfde windtunnel als Red Bull. McCullough denkt niet dat de twee teams van de energydrankfabrikant de regels overtreden, maar weet wel dat ze in de gaten worden gehouden door de internationale autosportbond: "De regels zijn natuurlijk door de jaren heen veranderd. Op de manier zoals dat nu is ingericht, hebben ze de regels niet meer uitgebuit dan dat de regelgevingen toelaten. [De FIA] kan naar alles kijken. Je moet volledig transparant zijn wanneer de FIA komt inspecteren. Ze doen een hoop inspecties. Ik weet zeker dat ze erbovenop zitten, want ik weet dat mensen ernaar kijken."