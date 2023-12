Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 december 2023 15:54

De kampioenschapswagen van Max Verstappen uit 2021 zal dit weekend worden bestuurd door oud-Super Formula-kampioen Tomoki Nojiri. De Japanner is fabriekscoureur van Honda en zal dit weekend in de wagen van de Limburger plaatsnemen tijdens 'Honda Thanks Day'.

De RB16B, de wagen waarmee Verstappen in 2021 zijn allereerst kampioenschap wist te pakken, is een evolutie van de RB16. De wagen die in 2020 aan de start verscheen, kon namelijk ook het jaar erop worden gebruikt, zij het met hier en daar een aanpassing. De inmiddels drievoudig wereldkampioen wist tien overwinningen te pakken in de RB16B en verzamelde ook nog eens tien pole position met de wagen.

Artikel gaat verder onder video

Honda Thanks Day

Nojiri zal zondag in actie komen tijdens Honda Thanks Day. Tijdens het jaarlijkse evenement, waarbij vooral het personeel van Honda in het zonnetje wordt gezet, krijgt Nojiri de kans om in de RB16B te rijden. Het evenement wordt gehouden op het Mobility Resort Motegi in Japan. De 34-jarige Japanner wist tot tweemaal toe het Super Formula-kampioenschap te winnen. Dat deed hij in dienst voor Team Mugen.