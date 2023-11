Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 november 2023 13:31

Eén van de opmerkelijke verhalen rondom de Grand Prix van Las Vegas was de losliggende putdeksel waar Carlos Sainz zijn Ferrari op stuk reed. Michael Bleekemolen vindt het onbegrijpelijk hoe de FIA omging met de hele situatie nadat Sainz tien plaatsen gridstraf kreeg voor de race van zondag.

Door de losliggende putdeksel, die roet in het eten van de eerste én twee training gooide, liep Sainz behoorlijke schade op aan zijn Ferrari. Het team moest de nodige onderdelen vervangen, waardoor de Madrileen met tien plaatsen gridstraf aan de race in de gokstad moest beginnen. De hele gang van zaken schoot in het verkeerde keelgat bij de Italiaanse renstal en men was dan ook pislink wegens de tóch gehandhaafde straf voor de vervangen onderdelen. "Deze sessie voor Carlos is fucked up. We doen niet mee aan VT2, dat is zeker. Ik vind het onacceptabel van de Formule 1 vandaag", liet teambaas Fred Vasseur onder meer horen.

Onbegrijpelijke straf

De FIA wilde niet weten van enige uitzondering nadat Sainz dus buiten eigen schuld om onderdelen moest vervangen en over de vooraf vastgestelde limieten heen ging. Bleekemolen blikt in gesprek met GPFans terug op de hele situatie in Las Vegas en de voormalig Formule 1-coureur kan totaal geen begrip opbrengen voor de gang van zaken. "Het allerergste vind ik dat Sainz daarvoor gestraft wordt. Dat vindt ik onbegrijpelijk. Dan kun je zeggen dat is het reglement, maar ik vind het niet sporen dat dat gebeurd is", opent Bleekemolen over het incident.

Idioterie

De Amsterdammer vervolgt: "Ze kunnen natuurlijk altijd zeggen dat iets zó exceptioneel is, dat ze er geen straf voor geven. Ik vind het belachelijk dat het zo gebeurd is. Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het zo'n idioterie. Dan nog eens dat ze zo'n putdeksel los laten komen. Het is een oud iets. Mijn zoon Jeroen kreeg in een DTM-race in China ook bijna een putdeksel op zijn auto. We weten allemaal dat die dingen zoveel downforce trekken, dus die putten komen omhoog. Die kunnen vijftig kilo zwaar zijn, maar als je nagaat dat een Formule 1-auto bij een bepaalde snelheid ondersteboven kan rijden, kun je nagaan hoeveel gewicht zo'n auto ook kan trekken. Raar dat ze dat toch niet hebben gezien", besluit hij de kritische woorden.

