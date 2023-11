Jan Bolscher

Gianpiero Lambiase vertelt - met een knipoog en een grote glimlach - niet uit te kijken naar het moment waarop Red Bull Racing niet meer alle races wint, omdat Max Verstappen nu al zo streng is voor zijn race-engineer.

Verstappen en Lambiase werken sinds het debuut van de Nederlander bij Red Bull Racing al samen en hebben sindsdien een hechte band opgebouwd. De twee vertrouwen elkaar volledig, en dat heeft tot grootse successen geleid. De 26-jarige coureur is vandaag de dag een drievoudig wereldkampioen Formule 1 en verbreekt dit jaar record na record. Toch is de Limburger regelmatig fel over de boordradio te horen als er iets niet goed gaat.

De jacht op perfectie

In een interview op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing vertelt het duo dat ze beiden streven naar perfectie, en het dus niet anders zouden willen. Lambiase legt uit dat ze allebei de lat enorm hoog leggen en telkens het maximale uit hunzelf willen halen. Als dat een keer niet lukt, volgt er frustratie. Volgens Verstappen heb je dat nodig om zo dicht mogelijk bij perfectie te komen.

Grootste angst Lambiase

Als Lambiase de vraag krijgt of het recente succes wel eens gaat vervelen, kan hij het echter niet laten een geintje te maken: "Mijn grootste angst is het moment waarop de competitie is toegenomen en we niet meer iedere race winnen. Je ziet hou hij mij op dit moment behandelt, en we winnen iedere race. Daar kijk ik echt niet naar uit", klinkt het lachend. Verstappen maakt zich er niet druk om: "Dat hebben we al meegemaakt, ik denk dat het wel goed komt."