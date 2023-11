Verstappen wint sprintrace São Paulo, Haas in beroep tegen uitslag GP Austin | GPFans Recap

Kimberley Hoefnagel

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag stond natuurlijk volledig in het teken van de sprintrace in São Paulo. Lando Norris wist tijdens een spannende sprint shootout beslag te leggen op de pole positie voor de sprintrace op zaterdagavond. Max Verstappen en Sergio Pérez pakten de tweede en derde startplek respectievelijk. Verstappen kende een sterke start en wist met gemak voorbij te gaan aan Norris, waarna hij zonder grote problemen de overwinning op zijn naam schreef. Norris kwam als tweede over de eindstreep, Pérez finishte ondanks een moeizame start als derde. Daarnaast ging het team van Haas in beroep tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten en sprak Gianpiero Lambiase zijn loyaliteit uit richting Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 4 november.

Max Verstappen wint de sprintrace op Interlagos, Norris pakt tweede plek

Lando Norris heeft op zaterdagmiddag de pole positie voor de sprintrace op het Autódromo José Carlos Pace binnengehaald. De Brit wist Max Verstappen en Sergio Pérez tijdens een spannende sessie achter zich te houden. Hoewel de Brit op zaterdagavond een fantastische start kende, moest hij uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Verstappen, die een nog betere start had. De Nederlander reed vervolgens op ogenschijnlijk gemakkelijke wijze naar de overwinning. Hoewel Norris en Pérez in de openingsfase van de race enkele plekken verloren hadden, wisten ze uiteindelijk alsnog als tweede en derde de eindstreep te bereiken.

Lambiase spreekt loyaliteit uit aan Verstappen: 'Denk niet dat zoiets nog voorkomt'

Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase heeft gedurende zijn Formule 1-carrière al met een hoop verschillende coureurs samengewerkt. Zo heeft hij onder andere met Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta, Daniil Kvyat én Sergio Pérez samengewerkt. De afgelopen jaren heeft hij echter voornamelijk met Max Verstappen doorgebracht. De twee hebben overduidelijk een fantastische relatie en steken dit niet onder stoelen of banken. Verstappen heeft al eens toegegeven dat hij geen andere race-engineer zu willen hebben, en die liefde is wederzijds. In gesprek met De Telegraaf heeft Lambiase namelijk aangegeven dat hij een andere uitdaging zou gaan zoeken, op het moment dat hij niet meer met Verstappen zou werken.

Haas dient verzoek in om resultaten GP Verenigde Staten te herzien vanwege track limits

De Grand Prix van de Verenigde Staten is inmiddels alweer bijna twee weken geleden, maar de uitslag zou wellicht nog kunnen veranderen. Het team van Haas heeft bij de FIA namelijk een verzoek ingediend om de resultaten van de race in Austin nog eens onder de loep te nemen. Volgens de reglementen hebben teams veertien dagen de tijd om in beroep te gaan, wat betekent dat het team van Guenther Steiner nog net op tijd is. Volgens de Amerikaanse renstal heeft de wedstrijdleiding niet alle overschrijdingen van de tracklimits opgemerkt, wat zou kunnen betekenen dat er wellicht nog een paar straffen uitgedeeld moeten worden. Het is nu aan de FIA om te bepalen of Haas daadwerkelijk genoeg nieuwe en relevante informatie heeft om daadwerkelijk een onderzoek te triggeren.

Norris moest meerdere erkennen in Verstappen tijdens Sprint: "Een van de beste coureurs ooit"

Lando Norris mocht de sprintrace op Interlagos aanvangen vanaf pole positie, maar moest na 24 ronden uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek. Hoewel de Brit de race natuurlijk maar al te graag had gewonnen, kan hij niet anders dan zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. "Er was niemand in de buurt behalve Max en hij zit in een Red Bull. Niet alleen maak ik me geen zorgen, het is juist bemoedigend dat onze snelheid zo goed was vandaag. We strijden ook niet per se met Max. We hebben het hier over een van de beste coureurs in een van de beste auto's ooit in de Formule 1", zo zei hij onder andere na de sprintrace.

Verstappen durfde niet volop te pushen: 'Was bang dat ik mijn banden eraan zou rijden'

De sprintrace-overwinning van Max Verstappen in São Paulo leek op televisie wellicht kinderlijk eenvoudig, maar in werkelijkheid bleek het allemaal een stuk lastiger te zijn voor de Nederlander. Na afloop van de race vertelde Verstappen tegenover Viaplay dat hij in bepaalde bochten niet volledig durfde te pushen, omdat hij bang was dat zijn banden eraan zouden gaan. Daarnaast was Lando Norris volgens hem een stuk sneller dan de einduitslag liet zien. "Misschien zag het er wat makkelijker uit, maar het is nog altijd wel lastig rijden. Het is makkelijk om een foutje te maken. Ik denk ook dat Lando twee keer blokkeerde, dus het totale gat was denk ik niet helemaal representatief. Ze zitten wel echt dicht bij ons."