VIDEO: Horner over Red Bull-feestje: 'Ik moest Verstappen naar bed sturen voor de race' | GPFans News

Donderdag 2 november 2023

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Qatar op nota bene de zaterdag al de wereldtitel te pakken na de sprintrace en dus was het in de avond tijd voor een klein feestje. Christian Horner doet uit de doeken wat de Nederlander op die avond dronk en dat hij zijn coureur uiteindelijk naar bed moest sturen voor de race van zondag.

