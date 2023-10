Jos Verstappen vindt groei Max meevallen, ook in Austin bloedhete weersomstandigheden

Redactie

Donderdag 19 oktober 2023 17:11 - Laatste update: 17:47

Daar waar Max Verstappen de afgelopen jaren is geprezen voor zijn groei, vindt vader Jos dat er eigenlijk weinig is veranderd aan de drievoudig wereldkampioen. Het grootste verschil is volgens de voormalig Formule 1-coureur dat de Limburger nu beschikt over een fantastische auto, maar voor de rest is zijn zoon volgens 'Jos The Boss' hetzelfde gebleven. Verder blikken we vooruit op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Net als in Qatar zal het ook dit raceweekend bloedheet worden.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.