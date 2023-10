Max Verstappen hoopt ''belachelijke'' prijs niet te winnen

Redactie

Vrijdag 6 oktober 2023 14:20

Max Verstappen maakt een goede kans om de prijs van Sportman van het Jaar van de NOC*NSF te winnen, maar de coureur van Red Bull Racing zit daar eigenlijk helemaal niet op te wachten. "Serieus, ik wil niet eens winnen", zo zei hij over het feit dat hij een reële kans maakt op de prijs. Volgens Verstappen moeten we niet de ene atleet beter vinden dan de ander. Hij vindt dat we trots moeten zijn op alle Nederlandse topsporters. Dit en meer zie je in onderstaande GPFans News-video.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.