Brian Van Hinthum

Maandag 2 oktober 2023 16:05

Het team van Mercedes is na de verloren wereldtitel van 2021 de draad wat kwijtgeraakt aan het begin van het nieuwe Formule 1-tijdperk. De Zilverpijlen zoeken naar de vorm en begrip in de W14, maar blijven kwakkelen. Christian Horner denkt echter dat Toto Wolff op de achtergrond hard aan de weg aan het timmeren is.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, zo viel het team van Toto Wolff in Monza behoorlijk tegen en is was gebrand op revanche tijdens de Grand Prix van Singapore. Met een derde plek in Marina Bay als beste resultaat viel het uiteindelijk toch een soort van tegen. Ook tijdens de Grand Prix van Japan had Mercedes het weer vrij lastig, zowel op de baan als aan de pitmuur. Ondertussen moet men inmiddels achterom kijken, daar Ferrari uitstekend in vorm lijkt en het gat tot de tweede plek bij de constructeurs probeert te dichten.

Lange pijn

Horner herkent de positie waarin Mercedes zich op dit moment bevindt wel. "Wij hebben een lange periode van zes tot zeven seizoenen gehad waarin we de pijn hadden om het bruidsmeisje te zijn", vertelt Horner aan Sky Sports. "We hebben echter nooit ons zicht op de plek waar we willen zijn verloren. Wij waren het team dat de Mercedes-dominantie moest doorbreken. Uiteindelijk gaat alles in cyclussen. Op een bepaald moment zal een teams ons weer verslaan. Of dat nu Mercedes, Ferrari, McLaren of Aston Martin is. We weten het niet."

Comeback Mercedes

De Britse teambaas ziet dat de vurige rivaliteit met Wolff op dit moment minder is, maar verwacht dat hij op de achtergrond hard werkt aan een comeback: "Voor mij gaat sport over rivaliteit. Het is geweldig om rivaliteit te hebben. Er moet respect zijn, maar sport is geen sport zonder rivaliteit. Natuurlijk hebben we de laatste jaren niet zo veel van hem gezien, maar ik weet zeker dat hij een plannetje aan het smeden is. Ik weet zeker dat hij iets heeft waar ze aan werken. Het is een geweldig en groot team. Ze hebben geweldige coureurs. Ze gaan terugvechten", besluit hij.