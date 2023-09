Brian Van Hinthum

Woensdag 27 september 2023 08:37

Max Verstappen is onderweg richting zijn derde wereldkampioenschap op een rij en de Nederlander begint zich daarmee langzaam bij de grootste Nederlandse sporters in de geschiedenis te voegen. Robert Doornbos en Rob Kamphues gaan zelfs een stapje verder in hun beoordeling.

Verstappen en Red Bull beleefden in Singapore het slechtste weekend van het seizoen. De Oostenrijkse renstal had alle races tot dat moment op hun naam geschreven, maar moest lijdzaam toezien hoe het allemaal verkeerd uitpakte in Marina Bay. Het vertrouwen richting Japan was echter groot en al snel in het weekend bleek dat Verstappen en zijn team de zaakjes uitstekend op orde hadden. De naam van de man uit Hasselt prijkte in elke training bovenaan de tijdenlijst en in de kwalificatie reed hij misschien wel één van de beste rondjes uit zijn loopbaan.

Cruijff en Verstappen

Uiteindelijk boekte hij ook met grote overmacht de zege in Japan en dus kan hij zich gaan opmaken voor zijn derde wereldtitel op rij, waarbij de kans groot is dat hij die over anderhalve week in Qatar gaat opeisen. De grootheid van Verstappen wordt inmiddels besproken: "Is Max nu de grootste sportheld uit de Nederlandse geschiedenis?", vraagt Kamphues aan tafelgast Doornbos tijdens Crashen in de Keuken op Ziggo Sport. "Ik denk dat hij categorie Johan Cruijff is", klinkt het stellig vanuit de oud-coureur. "Abe Lenstra? Fanny Blankers-Koen? Ard Schenk?", vraagt Kamphues vervolgens. "Nee, daar is hij allang voorbij. Het is Johan Cruijff en Max Verstappen", reageert Doornbos.

Internationale grootheid

Die opmerking gaat er niet meteen in bij de Ziggo Sport-presentator: "Jij weet niet eens wie Blankers-Koen is, grapt Kamphues richting Doornbos. "Daarom! Nee, die kon heel hard rennen. Hartstikke leuk. Nee, maar dat heeft niks te maken met nu. Dit is zo groot internationaal." Kamphues neemt over. "Straks ook de grootste coureur uit de geschiedenis." Doornbos is het daar mee eens: "Op dit niveau is er niemand die hetzelfde uit de auto's kan halen."