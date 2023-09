Redactie

Vrijdag 22 september 2023 12:33

De community van Reddit is bijzonder verontwaardigd over de vacature die werd aangetroffen op de officiële website van Max Verstappen. In de vacaturetekst staat dat men op zoek is naar een redacteur die het team wil komen versterken. Je moet aan flink wat eisen voldoen, maar krijgt alleen geen euro betaald.

De Nederlandse redactie van Verstappen.com is op zoek naar een enthousiaste redactie die enkele uren per raceweekend beschikbaar is om nieuwsartikelen, achtergrondverhalen en raceverslagen te schrijven. Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je aan een aantal eisen voldoen. Zo wordt o.a. verwacht dat je een journalistieke achtergrond hebt, je onder tijdsdruk kunt werken, je aantoonbare kennis van de Formule 1 en een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal hebt. Tot zover niets geks voor een vacature op een sportredactie. De verontwaardiging op social media zit hem in het feit dat er gevraagd wordt om 'gratis' aan het werk te gaan.

Vacature schaadt imago Verstappen

Gratis aan het werk gaan voor iemand die 45 miljoen per jaar verdient? De community van Reddit kan er met haar hoofd niet bij. Hoewel men zich realiseert dat Verstappen deze vacature niet zelf heeft geplaatst, is hij wel de grote man achter zijn eigen merk, bedrijf en marketingmachine. Reddit-gebruikers denken dan ook dat hij zijn eigen naam hiermee schaadt. Verstappen verdient immers tientallen miljoenen per jaar en mensen die voor zijn merk komen werken, krijgen hier niets voor. Althans, geen geld.

Geen salaris, wel korting in webshop

De nieuwe redacteur voor Verstappen.com krijgt geen salaris, maar wel korting in de webshop, zo valt te lezen in de vacaturetekst. 'Wij bieden een uitdagende en enerverende functie edoch zonder dat daar een geldelijke vergoeding tegenover staat. Daarentegen ontvang je wel korting in de shop, tegoed voor in de shop en ben je welkom op feestjes van Verstappen.com', aldus de tekst op de website.

Social media woedend om 'gratis werken'

"Hey, je bent wel welkom op hun feestjes", zo is één van de Reddit-gebruikers sarcastisch, doelend op de tekst in de vacature. "Maar je moet wel je eigen bier meebrengen", zo grapt een ander. "Gratis werken? Wat is dit, Noord-Amerika in 1800?", klinkt het in een andere reactie. De kritiek op de vacature is niet mals. "Laat je niet gebruiken door voor de officiële website te werken van iemand die tenminste 50 miljoen euro per jaar verdient. Fuck deze shit. Gênant!"

De kritiek gaat nog wel even door. "Wat een grap is dit zeg", zo schrijft iemand. "Je kunt niet serieus zijn. Met je 'korting', en dat zeg ik als Nederlandse Max-fan. Fucking hell", zo vult een ander aan. "Wat haat ik dit. Een jaarlijks inkomen van tientallen miljoenen terwijl je belasting ontduikt in Monaco en je biedt niet eens het minimumloon." Lees hier alle reacties.

Update (13:30): de vacature lijkt ondertussen te zijn verwijderd van Verstappen.com.